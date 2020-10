Pence kan overta hvis Trump blir alvorlig syk

I den amerikanske grunnloven beskrives det hvordan presidenten selv kan erklære seg ute av stand til å utføre sine plikter.

Da må han skriftlig informere lederen for Representantenes hus og den som er valgt til president pro tempore i Senatet. Sistnevnte er for tiden republikaneren Chuck Grassley, mens demokraten Nancy Pelosi er leder for Representantenes hus.

I en slik situasjon vil Pence være fungerende president inntil Trump gir skriftlig beskjed om at han igjen kan overta presidentoppgavene.

Grunnloven åpner også for at visepresidenten og et flertall av de øverste ministrene kan erklære presidenten som ute av stand til å utføre sine oppgaver. Denne muligheten kan være aktuell i en situasjon der presidenten blir svært plutselig syk.

Også i slike tilfeller er det visepresidenten som blir fungerende president, og dette gjelder også hvis presidenten dør. Hvis ikke visepresidenten har mulighet til å overta, er det lederen for Representantenes hus som blir fungerende president.