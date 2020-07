Denne krypende svarte massen i Arizona ødelegger alt på sin vei

Myndighetene i Arizona delte nylig en oppsiktsvekkende video på Twitter hvor de lurer på hvem som hadde sett for seg noe sånt i 2020.

Videoen viser et tørt elveleie som fylles opp av en svart, rykende tyktflytende masse, som skyver støvet foran seg i det elveleiet fylles opp. Den svarte massen er fullstendig dekket av spisse og sotete gren- og kvister.

Myndighetene i Arizona forklarer dette med en kombinasjon brann og regnskyll. Et realt regnskyll kan oppleves som en velsignelse i tilfelle skogbrann, men så oppstår det et nytt problem, gjerne etter at brannen har gitt seg og noe annet dukker opp i nyhetsbildet.

– Skogbrann som «Bighorn fire» gjør bakken svidd, brakk og ute av stand til å absorbere vann. Så til og med lett regn kan skape plutselige flom av gjørme, ofte uten forvarsel, skriver de.

Litt regn er nok



Brannen i Bighorn startet 5. juni, og raste fortsatt da videoen ble tatt 15. juli, og har enda ikke gitt seg. Brannen har svidd av 48.000 hektar av nasjonalparken, som tilsvarer et område på 22 x 22 kilometer. Syv brannmenn har mistet livet.

Så kom det en regnbyge som ikke ble absorbert av bakken. Brannen har frigjort metaller fra jorda, som deretter har mineralisert organisk materie, noe som gjør at bakken har blitt vannavstøtende.

Syv millimeter regn er nok til å skape slike gjørmeelever av aske, løs jord, sand, grus og rester av organisk materiale.

Gjørma setter fart, lukker eller blander seg i elveløpene, noe som fører til at fisk, krabber og andre vanndyr dør, ettersom oksygenet forsvinner.

I tillegg kan den finne vei inn i vannrenseanleggene, der den gjerne er for tykk til å bli filtrert bort, skriver Sciencealert.

Kan skade dyrelivet for alltid



Noen ganger er skadene permanente, som fra australske krattbranner fra 1939 , de såkalte «svart fredag-brannene» der flere fiskearter ble eliminert fra Lachlan-elven for alltid etter at asken kvalte elva.

Buskbrannene i Australia som startet i juni 2019 pågår for øvrig fortsatt, og har dekket 186.000 kvadratkilometer, halvparten av arealet av Norge.