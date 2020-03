Jo mer temperaturen stiger, jo oftere vil verden oppleve flom, tørke, hetebølger, kraftige stormer og annet ekstremvær, ifølge FNs klimapanel.

En ny studie antyder at verden allerede opplever mer ekstremvær på grunn av menneskeskapte klimaendringer enn vi egentlig tror.

Studien gjennomført av klimaforsker Noah S. Diffenbaugh ved Stanford universitet i California, og slår fast at tidligere forskning har undervurdert hvor stor effekt menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming har på ekstremvær.

Forskeren har studert modeller som baserer seg på historiske data, brukt i perioden 1961-2005 for å spå hyppigheten av ekstremvær forårsaket av global oppvarming, og sett på om modellene forutså riktig antall ekstremværhendelser som skjedde mellom 2006-2017.

Han konkluderer med at modellene har undervurdert effekten global oppvarming har på sannsynligheten for ekstremværhendelser.

«Dette er særlig tydelig for varme og våte hendelser, med større usikkerhet knyttet til tørke», heter det i studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Science Magazine.

Diffenbaugh mener funnene tyder på at akselerert global oppvarming på 2000-tallet har økt sannsynligheten for flom og hetebølger betraktelig. Klimaendringene skjer så raskt at modellene fra 1900-tallet ikke klarer å henge med. De historiske dataene for ekstremvær gir ikke et godt bilde av hvor mye ekstremvær som vil treffe verden nå og i årene som kommer.

Forskeren advarer derfor mot å bruke gamle modeller for å spå ekstremværhendelser i framtiden.

