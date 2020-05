I januar og februar i år herjet en hetebølge Antarktis. På det varmeste ble det målt 20,75 grader på Seymour Island, like ved spissen av Antarktishalvøya, den 1300 kilometer lange landtungen som stikker ut fra hoveddelen av Antarktis.

Nå tror forskerne at klimaendringer og høyere temperaturer kan gi Antarktishalvøya grønn snø.

I en ny studie publisert onsdag beskriver forskerne det de ser på som begynnelsen på et nytt økosystem, der mikroskopiske alger blomstrer på overflaten av smeltende snø og gir snøen et tydelig grønnskjær. Disse algene kan også gi andre arter næring, heter det i studien som er publisert i Nature.

Det er biologer fra Universitetet i Cambridge og den statlige britiske forskningsorganisasjonen British Antarctic Survey står bak studien, som er et resultat av seks års forskning der algene har blitt studert gjennom satellittdata og bakkeobservasjoner.

Forskerne har identifisert mer enn 1600 separate felt med algeblomster på snøen spredd rundt på halvøya. Til sammen utgjør disse feltene 1,9 kvadratkilometer, skriver avisen The Guardian.

– Til tross for at dette er relativt lite globalt sett, så er det såpass lite planteliv i Antarktis at det her utgjør en betydelig biomasse, sier Matt Davey fra avdelingen for plantestudier ved Universitetet i Cambridge til nyhetsbyrået AFP.

Grønn snø i Antarktis. Hvit nysnø reflekterer rundt 80-85 prosent av varmen, mens grønn snø bare reflekterer rundt 45 prosent. Foto: AFP / NTB scanpix.

Tror algene vil spre seg



Forskerteamet tror algene vil spre seg videre til større områder, særlig i høyereliggende områder av Antarktis, etter hvert som global oppvarming sørger for mer råtten og våt snø, ideelle for algenes oppblomstring.

I de lavereliggende kyststrøkene av Antarktis tror forskerne det vil bli mindre alger, ettersom det blir stadig vanligere med snøfrie somre.

Alger tar opp karbondioksid, og forskerne anslår at algene på Antarktishalvøya binder karbondioksid tilsvarerende 875.000 bilturer, skriver Guardian. Forskerne mener imidlertid det er for lite til at det gir noe utslag på vår klodes karbonbudsjett.

Dårligere refleksjon



Selv om flere alger vil føre til mer karbonbinding , vil den grønne snøen også føre til en reduksjon av jordoverflatens albedo, altså refleksjon av solstråler. Hvit nysnø reflekterer rundt 80-85 prosent av varmen, mens grønn snø bare reflekterer rundt 45 prosent.

Ifølge studien vil den reduserte albedoen likevel neppe påvirke klimaet i Antarktis i nevneverdig grad.