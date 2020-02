Hashimas avlange form ga den tilnavnet «Krigsskipet». I dag er øya et symbol på den raske industrialiseringen som fant sted i Japan. Samtidig var den åsted for tvangsarbeid før og under den andre verdenskrig.

Det første kullfunnet ble gjort på øya omkring 1810, og i årene mellom 1887 og 1974 var Hashima et kullgruvesamfunn der gruvearbeiderne bodde tett sammen med sine familier i små leiligheter. På det meste bodde det 5259 personer på den litt over 65.000 kvadratmeter store øya, hvilket sendte den helt opp i toppen for antall innbyggere per kvadratmeter.

