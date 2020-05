– Det har alltid vært et sted for folk som ikke så lett klarer å tilpasse seg samfunnets strenge krav. For disse fantes det et sted i kongeriket Norge som het Svalbard og som var en slags tumleplass for eventyrere, individualister og de som var litt på siden av systemet. De fant sin plass. Når de kom til Svalbard så var det kanskje for å være der et års tid, men de trivdes fordi de fikk leve det livet som passet for dem.

Det gjaldt også for Harald Soleim.