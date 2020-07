To franske agenter dømt for spionasje for Kina

Rettssaken ble ført i all hemmelighet, og de to nå pensjonerte agentene ved etterretningstjenesten DGSE ble dømt for «å ha delt informasjon med en fremmed makt».

Pierre-Marie H. (69) ble ilagt en dom på tolv år, mens Henri M. (73) fikk en dom på åtte år. Sistnevntes kone ble dømt for delaktighet og fikk fire års fengsel, to av dem betinget.

De to agentene ble pågrepet i 2017, men har vært løslatt mot kausjon.

I 1997 ble Henri M. utnevnt til DGSEs mann i Beijing, der han formelt sett var andresekretær ved ambassaden. Han ble hjemkalt året etter for å ha hatt et forhold til sin kinesiske tolk.

Etter noen år ble Henri M. pensjonert, og i 2003 dro han tilbake til Kina og giftet seg med sin tidligere tolk. De slo seg ned på øya Hainan i det sørlige Kina.

Pierre-Marie H. har aldri vært utstasjonert. Han ble arrestert på flyplassen i Zürich med en stor sum kontanter etter et møte med en kinesisk kontakt på en øy i Indiahavet.

DGSE opplever betydelig interesse for sin virksomhet i kjølvannet av den svært populære TV-serien «Le Bureau des Lègendes», kjent som «Le Bureau» utenfor Frankrike.