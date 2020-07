Antall smittede av coronaviruset i Florida er nå 315.000, etter 14.000 nye siste døgn, og antall døde er kommet opp i 4.782, ifølge statens egne helsemyndigheter.

156 døde på 24 timer er ny rekord, betydelig høyere enn den forrige rekorden på 132 som ble satt bare to dager før.

Florida melder nå om flere nye smittede per dag enn noen annen stat i USA. Texas og California har om lag 10.000 nye smittede daglig.

For annen dag på rad er det registrert ny rekord i antall smittede i USA som helhet, med 68.428 personer som har testet positivt på 24 timer.

Dagen før var tallet 67.000 etter at det i ti dager i strekk hadde holdt seg mellom 55.000 og 65.000 per dag.

Totalt er det 3.689.069 smittede i USA hittil, og 141.043 døde. Begge tall er de høyeste i verden.

Gjenåpnet for tidlig

Antall smittede i USA begynte å stige igjen i mai, først og fremst i delstater som gjenåpnet økonomien mens coronaepidemien fortsatt var i full gang, særlig republikansk-styrte stater i sør og vest som Texas, Florida, Arizona og Georgia.

Antall døde per dag i USA nærmer seg nå 1.000 etter at det i mai og juni var betydelig lavere. Torsdag ble det meldt om 947 nye dødsfall.

Floridas republikanske guvernør Roy DeSantis, som var blant de ivrigste til å gjenåpne, tok noen skritt tilbake da han i forrige måned gjeninnførte et forbud mot at barer solgte alkohol.

Men han har ikke fulgt i sporene til guvernørene i Texas og California som har innført enkelte nedstengninger og påbudt bruk av munnbind innendørs på offentlige steder.

Hæren trår til

I Houston i Texas har et lag på 86 leger og sykepleiere fra hæren tatt over en covid-19-avdeling for 40 pasienter på et sykehus, mens myndighetene San Antonio har hentet inn kjøletrailere for å oppbevare døde, som i New York da det sto på som verst der.

Langs grensa til Mexico, i Hidalgo, der det denne måneden var flere døde enn i Houston, melder den lokale helsedirektøren Ivan Melendez at det er så fullt at døde blir liggende i flere timer før de får plass i likhuset.

– Før noen får en seng i intensivenheten, må noen andre dø, der sier han.

Tyr til bønn

I South Carolina har Charlestons ordfører tydd til bønn for å overvinne viruset. En rekke pastorer fra forskjellige kirker var innkalt for å be sammen med ordfører John Tecklenburg.

Charleston er en av de verst rammede byen i en delstat der antall nye smittede er blant de høyeste i landet, med ny rekord for antall sykehusinnleggelser nesten hver dag i en måned.

Også i Phoenix i Arizona har myndighetene bestilt kjøletrailere for å ta seg av den økende strømmen av døde. Mange begravelsesbyråer er fulle og kan ikke ta inn flere døde.

Insisterer på åpne skoler

Floridas DeSantis insisterer også på at alle skoler i delstaten gjenåpner for fullt i august, stikk i strid med hva mange skoledistrikter mener er trygt å gjøre.

President Donald Trump, som ligger langt bak Joe Biden på meningsmålingene foran valget i november, presser selv på for at skolene skal gjenåpne for fullt slik at alt skal se normalt ut til tross for pandemien.

Trumps republikanske parti holder sitt store landsmøte der Trump renomineres, i Jacksonville i Florida.

Han har vært motvillig til å droppe et fullt landsmøte med 15.000 delegater til stede, men de siste signalene er at partiet nå er villig til å halvere antall tilstedeværende på møtet.