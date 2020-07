Raser over overfylte strender: «Fra paradis til helvete»

Italia, som var tidlig blant de hardest rammede landene av coronaviruset, har registrert 34.954 dødsfall. Sommeren har for alvor inntatt mange europeiske land, og det er ventet at mange vil reise til Italia for en etterlengtet ferie.

Nå melder The Guardian om store folkemasser på offentlige strender, hvor sikkerhetsreglene sjelden overholdes.

– Det er den tetteste folkemengden jeg har sett noen gang. Ingen brukte munnbind og ingen overholdt reglene om avstand, sier italieneren Marina Mazari til den britiske avisen.

Hun var nylig på en strandtur i regionen Marche.

– Saksøke staten

Mazari forteller at stranden gikk fra «å være et paradis til å bli et helvete» på kort tid. Store folkemengder skal ha inntatt stranden i løpet av få timer. Hun skal ha blitt så forskrekket over det hun så, at hun valgte å ringe politiet.

En patrulje ble imidlertid aldri sendt til stranden. Det får Mazari til å reagere.

– Hvis jeg blir syk på grunn av noe lignende, vil jeg saksøke staten, sier hun til The Guardian.

Det er ikke bare i Marche-regionen de sliter med overfylte strender. I byen Ischia har lokale myndigheter gjort det klart at om noen bryter smittevernreglene på stranden, vil de bli bortvist fra stranden for resten av ferien. I Bordighera i provinsen Liguaria har er ansatt egne vakter for å følge med på om reglene følges.

Kan forandre seg



I Italia er det forbudt å være flere enn fire personer samlet. Man skal også holde en og en halv meter avstand til personer som ikke er fra egen husstand.

Nordmenn kunne fra 15. juli reise fritt til en rekke europeiske land. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

– De som velger å reise, må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon, og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tidligere uttalt.