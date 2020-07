Stefan Löfven står på sitt: – Coronastrategien er riktig

Sverige har vekket stor internasjonal oppsikt for sin håndtering av coronaviruset, og til nå har 5.572 menneskeliv gått tapt. Over 76.000 har blitt smittet av viruset.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har stått i bresjen for Sveriges håndtering, og har måttet tåle mye kritikk for sin strategi.

Statsminister Stefan Löfven står på sitt og mener den svenske strategien fortsatt er riktig. Det sier han i et stort intervju med Aftonbladet.

– Vi har tatt utgangspunkt i strategien vår som har vært å prøve å begrense smitten så mye som mulig. Her handler det om å beskytte liv, beskytte helsen. Forsøke å dempe konsekvenser for ansatte og selskaper. Og ta riktig beslutning til rett tid. Og den strategien er riktig, det er jeg helt overbevist om, sier han til den svenske avisen.

Landet har fulgt en strategi med for det meste frivillige tiltak, men med klare råd om å holde sosial avstand og god håndhygiene. Men landet har ikke stengt grensene, og barn har fått gå på skolen i hele perioden. Samtidig har de over 70 år blitt rådet til å beskytte seg selv mot smitte og holde seg mest mulig hjemme.

Målet har vært å skape flokkimmunitet, noe de ikke har lykkes med foreløpig.

– Jeg skulle ønske at det aldri måtte skje

Men Löfven understreker at han ser positive tendenser.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har stått i bresjen for Sveriges håndtering av coronaviruset. Foto: NTB scanpix

– Nå ser vi at det tydelig går ned. Vi øker testing. Antallet alvorlig syke mennesker som trenger intensivbehandling synker, antall omkomne synker. Men selvfølgelig har over 5.000 mennesker omkommet ... Jeg skulle ønske at det aldri måtte skje, sier statsministeren.

Löfven har satt ned en kommisjon som skal granske håndteringen av pandemien i vårt naboland i øst.

Det opplyste han på en pressekonferanse i juni.

– Kommisjonen kommer til å gi oss viktige lærdommer. Uansett hva den kommer fram til, så er det du og jeg som avgjør hvordan vi kommer til å klare denne krisen, uttalte statsministeren.

Kommisjonen skal legge fram sin rapport i februar 2022.

Tilliten sank

I en måling fra juni sank svenskenes tillit til både regjeringen, opposisjonen, folkehelsemyndighetene og statsepidemiolog Anders Tegnell

Målingen, som ble gjort av Ipsos på oppdrag fra Dagens Nyheter, viste at pilene har pekt markant nedover både for svenske politikere og for helsemyndighetene i juni.

I april svarte 56 prosent at de hadde ganske mye eller svært stor tillit til myndighetenes evne til å håndtere coronautbruddet. I juni sa kun 45 prosent det samme.

Målingen var basert på intervjuer med 1.191 personer.