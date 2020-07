Medier: Nye søk etter Madeleine McCanns kropp

Tysk politi mener å ha bevis for at tyskeren Christian Brückner (43) bortførte og drepte Madeleine McCann i Portugal i 2007.

McCann var tre år da hun forsvant fra en ferieleilighet i Praia de Luz, mens foreldrene var på restaurant like ved.

Nå melder utenlandske medier, deriblant Daily Mirror, at politiet i Portugal gjør nye søk etter kroppen til den britiske jenta. Søkene gjennomføres i brønner, som ligger 16 kilometer fra feriestedet Madeleine forsvant.

Politiet har ikke kommentert opplysningene.

Mistenker tysker



Det var i juni det ble kjent at tyske påtalemyndighet mener å ha bevis for at Madeleine McCann er død. Den mistenkte, Christian Brückner, oppholdt seg i Praia de Luz på samme tid som Madeleine forsvant.

– For øyeblikket har vi ikke nok bevis til å kunne stille ham for retten, men vi har noe bevis for at han er den mistenkte som står bak denne ugjerningen, sier Wolters.

Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og soner nå en dom for andre forbrytelser i et fengsel i Kiel.

Tror Madeleine er død



Tyske myndigheter samarbeider nå med sine britiske og portugisiske kollegaer for å finne ut av hva som har skjedd med den britiske jenta.

Politiets teori er at jenta er død.

Foreldrene til den britiske jenta, som var tre år da hun forsvant, håper at saken endelig kan bli løst. Talsperson for foreldrene, Clarence Mitchell, har tidligere uttalt til BBC at foreldrene er takknemlige for utviklingen, men at de fortsatt tror datteren er i live.

– De har ikke gitt opp håpet om å finne Madeleine i live, til tross for tiden som har gått. De har aldri gitt opp det håpet, sa Mitchell.

Han understreket at foreldrene samtidig er realistiske og trenger svar for å kunne finne fred.