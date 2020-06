Madeleine McCann-saken: Rettstabbe skal ha gjort at mistenkte ikke ble avhørt i 2007

Tidligere denne måneden ble det kjent at en 43 år gammel tysk mann, som er tidligere domfelt for seksuelle overgrep mot barn og som sitter fengslet i Tyskland, er mistenkt for å ha bortført Madeleine McCann fra en leilighet i Portugal der familien var på ferie i 2007.

Året før bortføringen, skal tyskeren ha blitt tatt for tyveri i Portugal, og i den forbindelse skal han ha fortalt portugisisk rett om et overgrep han er dømt for i Tyskland, melder SkyNews.

Da Madeleine McCann forsvant fra ferieleiligheten i Praia da Luz i mai 2007, var personer som tidligere var dømt for overgrep, og som bodde i området, blant de første som ble avhørt.

Men fordi retten ikke hadde registrert opplysningene tyskeren ga dem om at han var straffedømt for et overgrep på ei jente i hjemlandet, havnet han ikke på denne lista da tre år gamle Madeleine forsvant, selv om han bodde i nærheten av leiligheten.

Det var den portugisiske advokaten Serafim Vieira som forsvarte tyskeren da han i 2006 ble tatt for å stjele diesel fra kjøretøyer. Vieira bekrefter overfor den lokale nyhetskanalen RTP at han den gangen tilsto at han som 17-åring ble dømt for tyveri og seksuelt misbruk i Tyskland, skriver SkyNews.

