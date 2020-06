Ifølge avsløringene til CNNs Carl Bernstein bærer samtalene mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin preg av å ha tonen til «to menn i en badstue». CNN har pratet med et dusinvis hemmelige kilder i Det hvite hus, som har fulgt telefonsamtalene Trump har hatt til verdensledere over flere år og flere av presidentens rådgivere skal ha fått hakeslepp over Trumps tilnærming og manglende forberedelse.

Utspilt av Putin

Rådgiverne sier Putin tvinner Trump rundt lillefingeren og sammenligner møtene som om en stormester i sjakk møter en hobby-spiller. Trump skal ha brukt mye tid på å skryte opp seg selv og forsøke å få anerkjennelse fra lederen i Kreml, samtidig som han har kalt sine forgjengere Barack Obama og George W. Bush svake og idiotiske.

USAs president Donald Trump under et møte med sin russiske kollega Vladimir Putin 28. juni 2019. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Bildet mellom Trump og Putin som males av kildene, minner om avsløringene til tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton, som i et intervju med ABC News mente at Putin tror han kan spille på Trump som en fløyte.

– Jeg tror Putin er smart, tøff, og han spiller sin rolle ekstremt godt. Og jeg tror han tenker at han ikke står overfor en stor motstander, sa Bolton om forholdet og utdypet:

– Når du står overfor en mann som Putin, som har viet sitt liv til å forstå Russlands strategiske posisjon i verden, og holder ham opp mot Donald Trump, som ikke liker å lese eller lære om disse tingene, så setter det USA i en vanskelig posisjon, sa Bolton i intervjuet.

Nesten sadistisk mot May og Merkel

CNN påpeker at deres kilder strekker seg over en lengre tidsperiode enn Boltons drøye halvannet år som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Samtalene Trump holder med statsledere blir transkribert og det er som regel andre personer som følger med på samtalene i samtid i et annet rom. Flere av disse personene skal ha blitt sjokkert over presidentens tone overfor andre allierte verdensledere. Spesielt kvinnelige ledere skal ha fått gjennomgå.

Donald Trump skal ha vært svært så aggressiv i møte med blant annet Angela Merkel. Merkel skal ha respondert rolig til tross for meldinger om at presidenten kalte henne dum. Foto: Andrew Harnik / AP

Både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og daværende statsminister i Storbritannia Theresa May skal ha fått hard medfart i telefonmøter med Trump. Tilnærmingene skal ha blitt omtalt som «nesten sadistisk» og svært aggressiv tone.

– Noen av tingene han sa til Angela Merkel er bare helt utrolige; han kalte henne «dum» og beskyldte henne for å være i lomma på russerne. Han er tøffest mot de han ser på som svake, og er selv svakest mot de han burde vært tøffe mot, sier en kilde til CNN.

Anonyme tyske statsansatte skal ha bekreftet til kanalen at Merkel har tatt grep og sørget for at kun et fåtall betrodde personer får anledning til å høre opptakene fra tysk side, da de er «problematiske».

Mens Merkel skal ha fremstått rolig i møte med presidentens verbale angrep, skal Theresa May har blitt satt ut da presidenten kalte henne en tosk og uten ryggrad i møte med Brexit, Nato og immigrasjon til Storbritannia.

Til Daily Mail avviser kilder nær May beskrivelsene av samtalene som nær sadistiske.

– Telefonsamtalene var ikke alltid enkle, fordi Theresa var av og til uenig med ham, men å si at hun ble mobbet og ble satt ut er bare tull, sier kilden til Daily Mail.

Heller ikke Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha fått spesielt mye tilbakemeldinger de gangene han har forsøkt å ta opp viktige saker overfor Trump, som landets tilnærming til Iran. I stedet ble han møtt med en lekse om også her manglende innbetalinger til Nato og Frankrikes problemer med immigrasjon. Også Australias president Scott Morrison og Canadas Justin Trudeau skal ha fått lignende verbal mottakelse.

President Donald Trump er ofte i telefonsamtaler med verdensledere, men flere Hvite hus-ansatte er fortvilet over at han er ualminnelig hard overfor allierte, mens han fremstår svak i møte med verdensledere som Putin og Erdogan. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Erdogan ringer jevnlig

En som derimot kunne ringe presidenten når som helst, til og med på golfbanen, er Tyrkias president Recep Erdogan. Han skal ha fått en direktelinje utenom de vanlige diplomatiske kanalene og ringte gjerne ett par ganger i uken Trump for å be om tjenester eller skape innflytelse, gjerne i forbindelse med konflikten i Syria. Trump bestemte seg for å trekke ut amerikanske soldater fra landet, noe både Russland og Tyrkia ser på som en seier for deres innflytelse i regionen.

Rådgivere skal også ha blitt satt ut av presidentens impulsive telefonsamtaler til Saudi-Arabias svært omstridte kronprins Mohammed bin Salman, noe som skal ha opprørt spesielt USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Å herregud! Ikke ta opp den telefonen, skal ha vært tilbakemeldingene, ifølge kanalen.

Det hvite hus har i en uttalelse kategorisk avvist anklagene i CNNs artikkel og fremholder at «President Trump er en forhandler i verdensklasse og han har konstant kjempet for å fremme amerikanske interesser på verdensscenen».