Tulsa-massakren i 1921: Angrep svart nabolag med private fly

Bydelen Greenwood var et velstående afroamerikansk nabolag kjent som «Det svarte Wall Street» eller «Little Africa», da det sommeren 1921 ble åsted for et av de verste tilfellene av rasistisk motivert vold i USAs historie.

Raseopptøyer og mobbjustis var ikke et ukjent fenomen på denne tiden, men massakren i Tulsa var uten sidestykke.

Det nøyaktige antall sorte borgere som ble drept av lokal hvit milits i den segregerte byen er uklart. Røde Kors anslo tapstallene til omkring 300.

Likevel ble Tulsa-massakren sjelden nevnt i historiebøker, klasserom eller blant dem som selv ble rammet i årene som fulgte etter det skjebnessvangre døgnet mellom 31. mai til 1. juni 1921.

Først de siste tiårene har det vært fokus på hendelsen.

Voldtekts-anklage



En gruppe svarte fraktes til Brady-teateret under opptøyene. Wikimedia Commons.

Det hele startet med at den svarte skopusseren Dick Rowland ble pågrepet, mistenkt for å ha forsøkt å voldta en hvit jente som jobbet i heisen i et kontorbygg i sentrum av byen.

Tiltalen mot Rowland ble frafalt etter opptøyene; han skal ha støttet seg til kvinnen da han snublet i heisen. Men historiene og kravene om at Rowland skulle «tas» ble nøret opp under av en lokal avis.

En rasende mobb av hvite samlet seg ved domstolen for å lynsje Rowland. Da ryktet om at han skulle lynsjes begynte å spre seg ble den lokale svarte befolkningen bekymret, og noen veteraner fra første verdenskrig væpnet seg og dro til domstolen for å redde ham. Det ble løsnet skudd. Senere eksploderte mobbvolden.

Herjet natten gjennom



En overlevende fra massakren, Otis Granville Clark (t.v.), før en brief av politikere på Capitol Hill i 2005. NTB Scanpix/AP.

Den hvite mobben fortsatte til Greenwood, som ble åsted for opptøyer, plyndring og drap gjennom natten og langt ut på neste dag. Det har blitt funnet at byens myndigheter bidro - og la til rette for - volden.

Til slutt var 35 kvartal ødelagt, 10.000 svarte mennesker var hjemløse.

Overlevende ble samlet og internert av nasjonalgarden. Detaljer ved angrepet er uklare så mange år etter, men flere innbyggerne har beskrevet private fly som slapp brannbomber over nabolaget. Det skal også ha blitt skutt fra flyene.

Massakren har blitt kalt det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i USA siden borgerkrigen.

Verdier for titalls millioner dollar ble stjålet eller ødelagt. Ingen kompensasjon ble noen gang gitt til hverken ofrene eller deres etterkommere.

Ødeleggelsene etter massakren var store. Wikimedia Commons.

Ku Klux Klan



Leting etter massegraver for ofrene i 2019. NTB Scanpix/AP.

I mange år var massakren glemt og fortiet. Først i 1996 ble det nedsatt en kommisjon for å studere hendelsen. Overlevende ble intervjuet og en rapport forberedt. Kommisjonens endelige rapport ble lagt frem i 2001, og fastslo at byens myndigheter hadde konspirert med den hvite mobben mot svarte innbyggere. Byens politisjef gjorde flere hundre hvite menn til visesheriffer og beordret at våpenbutikker skulle væpne dem. Flere hundre medlemmer av Ku Klux Klan var involvert i det historikeren Ed Wheeler har beskrevet som «nærmest en militæroperasjon».

En storjury på tiden ga det svarte samfunnet skylden for opptøyene. Ingen ble dømt for å ha tatt del. Kort tid etter forsvant nærmest historien, i den grad at folk som har levd hele sitt liv i Tulsa har sagt at de ikke hadde hørt om det inntil de siste tiårene.

I 2010 ble en minnespark innviet i Tulsa, og massakren er i dag offisielt en del av pensum på skoler i Oklahoma.

Tulsa-massakren har også vært gjenstand for dokumentarer, og figurerte blant annet i HBO-serien Watchmen.

Kilder: Economist , Wikipedia , New York Times.