Statue av Columbus i Boston halshogget – flere revet ned

Boston-politiet opplyser at de er informert om hærverket, at det blir etterforsket, men at ingen er pågrepet.

I forbindelse med antirasismedemonstrasjoner er flere skulpturer av kolonister, mange av dem slavehandlere i tråd med sin tids kultur, blitt vandalisert eller revet ned. I USA er det særlig italienske Kristoffer Columbus det har gått utover.

Statuen av Columbus i Boston fikk hodet fjernet, mens en annen Columbus-statue ble vandalisert i Miami, etter at først en statue ble revet ned og slept inn innsjø nær Richmond i Virginia tidligere i uka.

Også i Minnesotas hovedstad St Paul ble Columbus-statuen revet ned.

Den handelsreisende Columbus ble lenge beskrevet som oppdagelsesreisende og hyllet av skolebøker som den såkalte oppdageren av Amerika og «den nye verden», men er av mange ansett for å ha satt i gang år med folkemord mot urfolk i Amerika.

Da statuen var kastet i vannet i Richmond, ble det lagt en plakat ved vannkanten der det står: «Du vil ikke bli savnet».

Mange byer i USA har byttet ut feiringen av «Columbus Day» i oktober, feiret siden 1937, med en hyllest til urbefolkningen.