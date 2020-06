Siktet etter drapet på George Floyd løslatt

Ifølge fengselsjournalene fra Hennepin County ble 37-åringen løslatt onsdag klokka 16.08 mot kausjon på 750.000 dollar. De andre tre som er siktet for drapet er fremdeles i varetekt.

Lane er siktet for medvirkning til drap, og risikerer i opptil 40 års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

Advokaten hans Earl Gray har ikke kommentert løslatelsen. I forrige uke omtalte han Lane som nykomling, i motsetning til Derek Chauvin, som er siktet for forsettlig drap på George Floyd, som hadde jobbet for politiet i Minneapolis i 18 år og tidligere hadde fått en rekke klager mot seg.

Gray har sagt at det eneste Lane gjorde under pågripelsen var å holde føttene til George Floyd, slik at han ikke kunne sparke. Lane skal også ha uttrykt bekymring for behandlingen av Floyd og spurte Chauvin to ganger om de skulle legge Floyd over på siden. Chauvin sa nei til dette.

Gray har også uttalt at Lane skal ha forsøkt å utføre hjerte-lunge-redning på Floyd i ambulansen.