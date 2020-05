24 mennesker, blant disse 16 mødre og to spedbarn, ble drept da ukjente gjerningsmenn åpnet ild i en barselklinikk i Kabul forrige uke. Moren til Amina døde i angrepet.

Systematisk gikk de til angrep på nyfødte barn og deres mødre.

BBC forteller historie til Amina, som akkurat hadde blitt født da angrepet mot sykehuset begynte. Hun ble skutt to ganger i benet, og legene sier hun er heldig som overlevde.

Faren Rafiullah var vitne til angrepet. Etter å ha snakket med og prøvd å berolige med kona si på telefon, fulgte han etter en av de væpnede mennene.

Afghansk sikkerhetspersonell evakuerer et spedbarn fra sykehuset der Leger Uten Grenser drev en barselklinikk. NTB Scanpix/Reuters.

– Så fant jeg kona mi. Hun lå med hendene som om hun fortsatt holdt barnet. Babyen hadde blitt tatt fra henne da hun ble skutt. Kona mi ble skutt i hjertet og benet, sier han til BBC News.

Angrep mødre systematisk

Legene sier gjerningsmennene systematisk angrep mødre.

– Det jeg så på sykehuset, var at mødre systematisk ble skutt, har Frederic Bonnot, som leder Leger Uten Grenser i Afghanistan, uttalt.

– De gikk gjennom rommene i barselavdelingen og skjøt kvinnene i sengene deres. Det var metodisk, sier Bonnot ifølge nyhetsbyrået AFP.

Reddet benet

Etter skytingen ble nyfødte Amina raskt brakt til operasjon.

– Jeg var i ferd med å gravlegge kona mi da en lege ringte for å si at de måtte amputere Aminas ben. Jeg sa: «Vær så snill å ikke gjør det. Hun er et barn uten mor og det vil gjøre hennes fremtid vanskelig. Hvis hun ikke overlever blir det vår skjebne, men vær snill og ikke gjennomfør amputasjonen». Heldigvis var operasjonen vellykket, sier Rafiullah til BBC News.

Det sønderskutte vinduet i barselklinikken etter angrepene. Tre væpnede menn stormet sykehuset, og havnet siden i en skuddveksling med politiet. NTB Scanpix/AP.

Legene reddet benet til Amina, og de håper hun vil være i stand til å gå når hun blir eldre.

Ingen har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS mistenkes for å ha stått bak. De tre angriperne ble drept.

Da angrepet skjedde, skal det ha vært 26 mødre på barselavdelingen. Ti av dem klarte å komme seg i sikkerhet.

Leger Uten Grenser har drevet barselavdelingen ved sykehuset siden 2014. Sykehuset ligger i Dasht-i-Barchi vest i den afghanske hovedstaden, et område der det bor mange fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten.

Øvrige kilder: NTB.

