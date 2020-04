Nesten 1.300 sivile drept og såret i Afghanistan i årets første tre måneder

I en rapport utgitt av FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) går det fram at mye av volden skjedde i mars, i en periode det var håp om at regjeringen og Taliban ville innlede forhandlinger om en fredsavtale.

– For å trygge livene til utallige sivile i Afghanistan og for å gi landet håp om en bedre framtid, er det nødvendig at volden stanses ved at det etableres en våpenhvile og at fredsforhandlingene starter, sier Deborah Lyons, FNs spesialutsending til Afghanistan.

Kvinner og barn utgjør en betydelig del av ofrene for volden. UNAMA har registrert at 152 barn og 60 kvinner er drept, mens 265 barn og 108 kvinner ble såret i årets første kvartal.

Ifølge FN ble flere barn drept av regjeringslojale styrker, deriblant utenlandske styrker, enn av opprørsgrupper.

Taliban og andre opprørsgrupper var ansvarlig for 55 prosent av alle personene som ble drept og såret.