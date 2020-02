FN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon

FN-ekspertene krever at USA umiddelbart etterforsker den påståtte hackingen av telefonen til Bezos og andre. En videofil sendt fra Mohammed bin Salmans personlige konto i mai 2018, ble angivelig starten på et omfattende datainnbrudd.

– I skjul gjennomførte Saudi-Arabia en massiv nettkampanje mot Bezos og Amazon i hovedsak rettet mot ham som eier av The Washington Post, sier de uavhengige FN-ekspertene i sin uttalelse onsdag.

Dette skjedde angivelig i en tid da Saudi-Arabia tilsynelatende etterforsket drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi og straffeforfulgte de som ble utpekt som ansvarlige. Khashoggi var spaltist i Washington Post, som Bezos eier.

«Ekstrem endring»

Uttalelsen fra FNs spesialrapportører Agnès Callamard og David Caye kommer etter at de har gjennomgått en digital analyserapport av Bezos' telefon.

Amazon-sjef Jeff Bezos er en av verdens rikeste menn og grunnla en av verdens aller største børsnoterte selskaper. Foto: Brent N. Clarke/Invision/AP, / NTB scanpix

Innen få timer etter at Amazons grunnlegger mottok en video fra kronprinsen, skjedde det en «avvikende og ekstrem endring i telefonens oppførsel», ifølge FN-ekspertene. Enorme mengder data ble overført fra telefonen de påfølgende månedene.

Rapporten fastslår med «medium til høy sikkerhet» at Amazon-sjefens Iphone ble infiltrert 1. mai 2018 med en mp4-fil sendt fra en av kronprinsens personlige Whatsapp-kontoer.

Bin Salman og Bezos hadde utvekslet telefonnumre en måned tidligere.

Saudi-Arabia: Absurd

Financial Times har sett den samme analyserapporten, som ble utført av et privat konsulentfirma innleid av Bezos.

Avisa skriver at rapporten ikke hevder å inneholde fellende bevis og at den ikke klarte å fastslå hva slags programvare som ble brukt.

Saudi-Arabia har kalt hackingpåstandene absurde.

– Vi ber om en etterforskning av disse påstandene, så vi kan få alle fakta på bordet, skriver ambassaden i Washington på Twitter.

Khashoggi ble drept av saudiarabiske agenter inne i Saudi-Arabias konsulat i Tyrkia i oktober samme år. The Washington Post, som Bezos eier, hadde en ytterst kritisk dekning av saudiarabiske myndigheter etter likvideringen.

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi var 59 år gammel da han forsvant inne i konsulatet i Istanbul. Amerikansk etterretning mener at han ble drept av en saudiarabisk dødsskvadron på ordre fra kronprinsen, noe kronprinsen har nektet. Foto: Hasan Jamali / AP

Utpressing

– Informasjonen vi har mottatt, tyder på at kronprinsen muligens var involvert i overvåking av Bezos, i et forsøk på å påvirke, om ikke kneble, The Washington Post, sier Kaye og Callamard, som er FN-eksperter på henholdsvis ytringsfrihet og utenomrettslige henrettelser og likvideringer.

Bezos sto fram offentlig og fortalte om hackingen. Amazon-sjefen anklaget den amerikanske National Enquirer for å ha truet ham med å avsløre en intim selfie og andre private meldinger som han utvekslet med en kvinne han hadde en affære med mens han fortsatt var gift.

Tabloidmagasinet benektet i fjor anklagene om utpressing.