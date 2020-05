Avskogingen i Amazonas øker kraftig

Ifølge data fra det nasjonale rominstituttet i Brasil (INPE) ligger det an til at større regnskogarealer går tapt i år enn noen gang før. For årets første måneder er det høyere arealet målt forsvunnet enn for noen tilsvarende periode tidligere, ifølge INPE, som bruker satellitter for å måle ødeleggelsen av regnskogen.

Totalt 1.202 kvadratkilometer regnskog forsvant fra januar til utgangen av april. Det er 55 prosent mer enn for samme periode i 2019, og det største arealet som er blitt borte siden målingene startet i 2015.