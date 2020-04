Trump håner Sverige igjen – får svar på tiltale: – Han er forstyrret

– Hadde vi gjort som Sverige ville vi kanskje hatt to millioner døde, sa Donald Trump under en pressekonferanse sent fredag kveld norsk tid.

Over 2.000 amerikanere har det siste døgnet mistet livet som følge av coronaviruset, og mer enn en halv million mennesker er nå smittet i USA.

Til sammen 18.747 personer er så langt bekreftet døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset på det amerikanske kontinentet, viser oversikten fra Worldometers.

I Sverige har minst 870 personer mistet livet etter å ha fått påvist virussmitten, opplyser Folkhälsomyndigheten, men antall smittede viser en nedgang. Langfredag var 748 covid-19-pasienter på svenske intensivavdelinger.

Trump skryter av egen strategi



Tidligere har amerikanske myndigheter advart om at så mange som 250.000 amerikanere kan dø i pandemien. Men president Donald Trump sa på en pressekonferanse fredag at han tror at færre enn 100.000 mennesker vil dø.

På tross av dette mørke bakteppet, valgte Trump en mer optimistisk tilnærming under sin daglige pressebriefing.

– Det ser bra ut på alle måter. Det ser bra ut med respiratorer, det ser bra ut med beskyttelsesutstyr, og vi har ytterligere transportfly på vei til USA, sa Trump, som viste til at smittespredningskurven nå viser tegn til utflating.

– Sverige lider. De lider mye

Senest under en pressekonferanse 8. april trakk Donald Trump også frem Sverige som et land som hadde taklet corona-situasjonen dårlig.

– Om man ser ut i verden har de fleste nå begynt å stenge ned. Storbritannia er et eksempel. Så snakker man om Sverige. De lider. De snakker om flokkimmunitet. Men de lider, de lider mye. Det er en måte å gjøre det på, men alle har fulgt med på hverandre, og nesten alle har gjort som oss, sa Trump.

Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell parerte Trumps angrep slik:

Statsminister Stefan Löfven har måttet tåle mye kritikk for Sveriges strategi under viruspandemien. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Det er selvfølgelig veldig utfordrende i Sverige, ikke minst på sykehjem. Men i forhold til situasjonen i New York, hvor en av mine slektninger jobber, så fungerer det bra , sa Tegnell til SVT, og la til:

– Vi deler ikke hans oppfatning. Visst lider vi, alle lider nå på ulike måter. Men det svenske helsevesenet tar hånd om dette på en veldig bra måte. Svenske sykehus er blant de beste i verden, mener Tegnell.

– En rekke av merkelige uttalelser

Den svenske analytikeren Peter Malmqvist vurderer Trumps lederskap som et utslag av en president som vingler i egen strategi for å bekjempe coronaviruset.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,7 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.688.159 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Mørketallene over antall smittede og døde antas å være store. * 102.209 smittede er døde. * 375.283 er friskmeldt. * Tilstanden for 49.774 er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 147.577 smittet, 18.849 døde, 30.455 friskmeldt. * USA: 495.802 smittet, 18.430 døde, 26.822 friskmeldt. * Spania: 157.053 smittet, 15.970 døde, 55.668 friskmeldt. * Frankrike: 124.869 smittet, 13.197 døde, 24.932 friskmeldt. * Storbritannia: 73.758 smittet, 8.958 døde, 135 friskmeldt. * Iran: 68.192 smittet, 4.232 døde, 35.465 friskmeldt. * Kina: 81.907 smittet, 3.336 døde, 77.455 friskmeldt. * Belgia: 26.667 smittet, 3.019 døde, 5.568 friskmeldt. * Tyskland: 121.045 smittet, 2.728 døde, 53.913 friskmeldt. * Nederland: 23.097 smittet, 2.511 døde, 250 friskmeldt. * I Norge er 6.244 smittet (113 døde), i Sverige er 9.685 smittet (870 døde), i Danmark er 5.819 smittet (247 døde), i Finland er 2.769 smittet (48 døde) og på Island 1.675 smittet (7 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB, VG

«Da blir Sverige et problem. Ettersom Sverige ikke anvender det nukleære alternativet og stenger våre medborgere inne, er svenske politikeres reaksjon et forstyrrende referansepunkt. Ettersom Donald Trump bytter strategi omtrent hver tredje dag, er han ekstra forstyrret. Først skulle Trump ikke stenge ned noe som helst, og var dessuten imot at delstater, som California, gjorde det. Noen dager senere hadde han ingen innvendinger mot at New York stengte ned. Legg til rekken av merkelige uttalelser i andre spørsmål, som i spørsmål om å få fram medisiner og beskyttelse, så skiller Donald Trumps handlinger seg ut igjen,» skriver Malmquist ifølge Dagens Industri.

– Jeg håper ved Gud at det blir den rette beslutningen

De ekstreme tiltakene mot spredningen av viruset har enorme økonomiske konsekvenser både i USA og mange andre land. Men hvis begrensningene oppheves for tidlig, kan konsekvensen bli en betydelig økning i antallet dødsofre som følge av pandemien.

USAs president Donald Trump sier han vil ta sin største avgjørelse noensinne når han skal vurdere når de omfattende tiltakene mot coronaviruset kan oppheves.

– Jeg vil bli nødt til å ta en beslutning. Og jeg håper ved Gud at det blir den rette beslutningen, sa Trump på en pressekonferanse langfredag.

