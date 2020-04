USA-ekspert: – Nå blir det saksøkings-bonanza

– Enkeltpersoner, private foretak og offentlige myndigheter vil alle bli saksøkt. Myndighetene vil selv saksøke. Det er allerede flust av eksempler på dette, sier Hilmar Mjelde, ekspert på amerikansk politikk og postdoktor ved Universitetet i Bergen.

Mer enn 500.000 amerikanere er nå bekreftet smittet av covid-19. Til sammen 18.747 er rapportert døde. USAs helsemyndigheter har varslet at mellom 150.000 og 250.000 amerikanske liv kan gå tapt. Til sammenligning mistet 58.220 amerikanere livet under Vietnamkrigen.

Ingen andre land har flere døde enn USA



Bare det siste døgnet har over 2.000 amerikanere mistet livet som følge av coronaviruset, viser oversikten fra Worldometers. Det er en ny dyster rekord i USA. Ingen andre land har nå registrert flere døde og smittede enn USA.

Hilmar Mjelde, ekspert på amerikansk politikk og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

– Er det sannsynlig at det kan komme massesøksmål mot amerikanske myndigheter dersom det viser seg at myndighetene reagerte for sent til tross for advarsler, og gjorde for lite selv etter at pandemien slo inn for fullt?

– Det juridiske coronoa-oppgjøret er allerede godt i gang, selv om det ikke er kommet skikkelig i gang. Nå blir det saksøkings-bonanza, og det vil pågå i lang tid, sier Hilmar Mjelde til ABC Nyheter.

Han tror USA vil stå overfor to typer rettsoppgjør, som vil kunne tilta i styrke etter hvert som pandemien brer seg og etterlater titusenvis av syke og døde i delstat etter delstat.

– Det vil bli oppgjør relatert direkte til selve viruset, og oppgjør som går på myndighetenes håndtering. Dels dreier dette seg om legitime oppgjør. Men det vil også bli en del useriøse. Det er en sterk tradisjon i USA for å ta tvister og konflikter inn for rettsvesenet. Også politiske konflikter. Det er dette som gjør konfliktnivået i amerikansk politikk så høyt, påpeker Mjelde.

Trump legger skylden på Kina og WHO

USAs president Donald Trump har forsøkt å legge skylden på Kina for å være direkte opphav til det dødelige viruset Han har også kritisert kineserne for ikke å ha varslet andre land tidsnok om virusets potensielt dødelige kraft og dets evne til å spre seg raskt fra menneske til menneske, fra land til land, fra kontinent til kontinent.

Trump anklaget nylig Verdens Helseorganisasjon (WHO) for ikke å ha betegnet viruset som en pandemi tidligere, og truet samtidig med å holde tilbake penger. Han viste også til at WHO ikke hadde støttet reiserestriksjonene USA innførte mot kinesiske reisende og beskyldte WHO for å være for Kina-vennlig i sitt arbeid, men modererte senere disse uttalelsene.

Gir Trump ansvaret for store amerikanske tap

Andre mener det er Trump som har reagert for sent og satt sitt eget folk i livsfare.

– Coronaviruset er ikke Donald Trumps feil. Men han har ansvaret for vår respons og for å ta sine plikter på alvor. Hans feil og forsinkelser skaper alvorlige lidelser for så mange amerikanere. Trump liker å si at han er en president i krigstid. Da må han gjøre mer og oppføre som det, sa Joe Biden nylig.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, anklager Trump for å ha vært for passiv de første avgjørende ukene, og for å ha gitt ordre om produksjon av smittevernutstyr for sent.

– At president Donald Trump først ikke tok coronapandemien på alvor, har kostet liv. Det at han i begynnelsen benektet det, var dødelig, mener Pelosi.

Det har også kommet opplysninger om at amerikansk etterretning i januar skal ha advart Trump om hva som var under oppseiling, men presidenten skal ha tonet ned alvoret og ikke høynet beredskapen.

Nå står USA, i likhet med andre land, i spagaten mellom å forhindre ytterligere smitte og dødsfall, og de ødeleggende effektene av nedstengte samfunn. Bare i løpet av tre uker har 16,8 millioner amerikanere mistet jobben. En av ti arbeidsplasser i USA er hittil gått tapt, det største jobbtapet siden landet startet å føre statistikk om dette i 1948. Ikke siden den økonomiske depresjonen på 1930-tallet har antall arbeidsledige vært så høyt.

USAs president Donald Trump er blitt kritisert for å reagere for sent både før og etter den dødelige pandemien traff USA. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Coronakrisen er en genuint ny situasjon for alle. Det gjør at de juridiske aspektene ved den er ekstra uklare. Det blir etablert lov og rett mot nye, uprøvde fakta, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde. Han viser til at USA har et komplisert politisk system, noe som kan gjøre fremtidige rettsoppgjør uoversiktlige.

– Delstatene og nasjonalstaten har delte og uklare ansvarsfelt. Det gir flere skyteskiver, men kan også gjøre det vanskeligere å vinne frem, på grunn av ansvarspulverisering. De nasjonale myndighetene, spesielt presidenten, har også mest juridiske ressurser til å forsvare seg, påpeker Mjelde.

– Det blir veldig vanskelig å vinne frem

Han tror derfor spørsmålet om juridisk ansvar kan bli en vanskelig juridisk nøtt å knekke for advokatene som vil forsøke å overbevise hvem som eventuelt har skyld eller er medskyldig i at så mange amerikanere dør. Det kan bety at etterlatte må se langt etter erstatning, og bedrifter som har tapt enorme beløp kan måtte bære tapet på egne skuldre, så fremt de ikke har forsikringer som dekker tap ved pandemier.

– Jeg tror det blir veldig vanskelig å vinne frem mot myndighetene, som Trump og guvernørene, avhengig av hva det dreier seg om. Om Trump-administrasjonen handlet for sent, er først og fremst en politisk diskusjon. Politiske synder er ikke nødvendigvis juridiske synder. Det viste jo Russlands-etterforskningen, poengterer Hilmar Mjelde.

Jus-ekspert: – Ikke fraværet av inngrep som fører til søksmål

USA, Storbritannia og Sverige er eksempel på land som valgte en forsiktig tilnærming i pandemiens førstefase, og hvor dødstallene og antall smittede har vært høye.

– Hva taler for og imot et scenario for at det kan komme massesøksmål mot amerikanske myndigheter i kjølvannet av coronapanedmien?

– Det at Trump i begynnelsen benektet det, var dødelig, mener lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg kan ikke nok om regelverket i disse landene til å uttale meg konkret om problemstillingen. Generelt er det mitt inntrykk at i USA har problemstillingen normalt motsatt fortegn. Det er myndighetenes inngrep overfor enkeltmennesket som normalt fører til søksmål, ikke fraværet av inngrep, i tråd med at landet, i hvert fall sett med norske øyne, må anses å operere nærmest som en nattvekterstat, altså bare tar seg av politi, forsvar og domstoler, forklarer professor ved Universitetet i Tromsø (UiT), Markus Hoel Lie.

– I Norge må det påvises at myndigheten har handlet uaktsomt

Han er nestleder i Forbrukerklageutvalget og har publisert arbeider innenfor fagområdene avtalerett, selskapsrett, forvaltningsrett og erstatningsrett.

– I Norge må det påvises at myndigheten har handlet uaktsomt for å nå frem med et erstatningssøksmål i denne type saker, og det skal nok ganske mye til før en domstol vil karakterisere myndighetenes handlinger i denne situasjonens som det. Her vil nok domstolene gi myndighetene betydelig rom for å gjøre feilvurderinger, eller såkalte ikke optimale vurderinger, før handlingene karakteriseres som erstatningsbetingende uaktsomme, mener UiT-professoren.

New York: Døde som ikke har råd til begravelse, legges i massegrav

Delstaten New York har nå flere coronasmittede personer enn noe annet land i verden utenom USA. I hele delstaten var det fredag registrert nesten 160.000 smittede og over 7.000. I New York City alene er over 5.000 mennesker døde, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

Nå tas massegraver i bruk for å begrave de døde. Dronebilder fra Hart Island utenfor byen viser personer iført hvite beskyttelsesdrakter som fyller en enorm grav med en lang rekke enkle trekister stablet opp på hverandre. De døde er personer uten nære pårørende eller som ikke har råd til en vanlig begravelse.

