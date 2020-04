Bare dager før den nybakte moren Felicia skulle føde, fikk hun den grufulle beskjeden om at hun hadde fått påvist coronavirus, skriver nyhetsbyrået AP.

Det førte til at sykehuset i Madrid måtte ta en vanskelig avgjørelse straks barnet var født. Nemlig å skille mor og barn i frykt for at hun skulle smitte si nyfødte datter.

Men takket være dagens teknologi, fikk Felicia likevel noen dyrebare øyeblikk med datteren via videokorrespondanse (se film øverst i videoen).

I partnerskap med et telekommunikasjonsselskap, har nemlig sykehuset fått 200 skjermer som skal brukes til å fylle det fysiske gapet mellom coronasmittede pasienter og deres kjære.

– Det er en drøm å se henne. Jeg elsker det, sier den nybakte moren i videoen da hun fikk se sin etterlengtede datter igjen.

