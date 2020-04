Sammenliknet med her hjemme i Norge, valgte våre kjære naboer i Danmark å operere med litt strengere coronatiltak. Blant annet har den danske statsministeren Mette Fredriksen (S) lagt ned forbud mot samling av flere enn ti personer.

– Hvis vi dansker står sammen ved å holde avstand til over påske, og hvis tallene er stabile de neste to ukene, så kommer regjeringen til å begynne en gradvis, rolig og kontrollert åpning av samfunnet igjen, sa den danske statsministeren Mette Fredriksen (S) under en pressekonferanse mandag.

I likhet med universiteter, skoler og barnehager står blant annet kaféer, restauranter, treningssentre og frisører på listen over de som har blitt tvunget til å holde midlertidig stengt mens danskene forsøker kvitte seg med coronatrusselen.

Men i Aalborg var det et bordell som likevel valgte å holde åpnet under coronakrisen. Det ble straffet med en bot på 5000 danske kroner, melder NordJyske.

– Vi har vært på stedet i det siste og gitt ordre om at stedet skulle stenge, men det fortsatte å holde åpent. Derfor ble de siktet og bøtelagt, sier politiinspektør i Nordjyllands politi Claus Danø i en kommentar.

Bordellvirksomhet er riktignok ikke spesifikt nevnt i listen over næringsliv som er omfattet av coronatiltak. Men Danø forteller at de regnes i samme kategori som massasjestudioer og derfor må holde stengt inntil videre.

– Dersom bordellet velger å overse boten og pålegget om å holde stengt, vil politiet komme tilbake, lover politiinspektøren.