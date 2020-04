Israel slår tilbake mot corona-påstander

Det var 28. mars at Rødt-leder Bjørnar Moxnes oppfordret Solberg-regjeringen til å legge press på Israel idet coronaviruset har trengt inn i Gaza – ett av verdens tettest befolkede områder.

Israel kontrollerer import og eksport til og fra Gaza og det ligger restriksjoner på alle varer som kan brukes til militære formål. Moxnes frykter det også kan ramme utstyr til helsevesenet.

– Om Gazas befolkning rammes ekstra hardt av coronaepidemien, er det ingen naturkatastrofe alene, men også et resultat av den israelske okkupasjonsmaktas umenneskelige politikk. Og av vestlige regjeringers feighet, anklager Moxnes.

Moxnes' bekymring er ubegrunnet, mener Israel.

– Samarbeider



– Vi opplever en helt annen virkelighet enn den som er beskrevet i artikkelen på ABC Nyheter. Til tross for kompleks situasjon, samarbeider israelske og palestinske myndigheter på mange områder idag for å bekjempe coronaen sammen, sier ambassaderåd ved den israelske ambassaden i Oslo, Hagar Spiro, til ABC Nyheter.

Det er per i dag registrert 9006 coronasmittede i Israel og 254 i Palestina (Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem tilsammen).

Ifølge FN har Israel siden starten av krisen tillatt innførsel av medisinsk utstyr til Gaza, og FNs spesialutsending for fredsprosessen i Midtøsten, Nickolay Mladenov, har beskrevet samarbeidet mellom palestinske og israelske myndigheter som utmerket («excellent»).

– Israel har levert hundrevis av COVID-19 testsett, beskyttelsessett – inkludert masker, beskyttelsesdrakter og treningsmateriell – for å hjelpe medisinsk fagfolk i Gaza å håndtere viruset. Det er i dag to laboratorier i Gaza med kapasitet til å utføre tester. Israel er forberedt på å bistå i laboratorietesting i samsvar med palestinske myndigheter og verdens helseorganisasjon WHO, sier ambassaderåd Spiro.

Inneklemt



Spiro viser samtidig til at Israel driver med utstrakt helsefaglig kursing og kompetanseoverføring av og til palestinere, og at kontakten også på høyere nivå er tett.

– Israelske og palestinske helse- og sikkerhetsmyndigheter møtes flere ganger om dagen for å koordinere i samråd tiltak mot spredning av coronaviruset, sier Hagar Spiro til ABC Nyheter.

Israel opphevet sin okkupasjon og forlot Gaza for 15 år siden. Men Gazas befolkning er inneklemt mellom Israel og Egypt i et av verdens tettest befolkede områder.