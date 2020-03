Politikerne barket sammen da Engin Özkoç i opposisjonspartiet Det republikanske folkepartiet tok til talerstolen, melder The Guardian.

Under en pressekonferanse i forveien hadde Özkoç kalt president Erdoğan «æreløs, avskyelig, nedring og forræderisk', og anklaget ham for å være uansvarlig ved å sende styrker inn i en konflikt uten flystøtte. Parlamentspresident Mustafa Sentop fordømte uttalelsene.

«Forrædere»

Tyrkisk militærkonvoi i Idlib-provinsen i Syria 22. februar. NTB Scanpix/AP.

Flere parlamentarikere kastet seg inn i slagsmålet, der noen av dem klatret opp på pulter for å slå, mens andre forsøkte å stoppe sammenstøtet, viser videoen. Noen av politikerne gikk i bakken, melder tyrkiske Haberturk ifølge Al Jazeera.

Erdoğan har også brukt harde ord mot opposisjonen, og anklaget dem for «forræderi», skriver avisen.

Tyrkia støtter opprørsgrupper i Syria millitært. Minst 59 tyrkiske soldater har blitt drept der i løpet av den siste måneden. Det er de største tapene Tyrkias væpnede styrker har tatt på flere år.

En million på flukt



Syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte innledet i desember en offensiv mot opprørerne for å ta kontroll over Idlib, som fra før huset over 3 millioner internflyktninger fra andre deler av landet, skriver NTB.

Tyrkia søker å presse syriske styrker tilbake bak grenser man ble enige om under en avtale med Russland i 2018, der det ble etablert 12 tyrkiske observasjonsposter og en «deeskaleringssone» omkring provinsen.

De siste kamphandlingene har drevet nærmere 1 million mennesker på flukt nordover mot Tyrkia. Tyrkia støtter flere opprørsgrupper i Idlib-provinsen.

