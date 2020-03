EU støtter Hellas' grensetiltak mot Tyrkia

Uttalelsen kom onsdag, dagen etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, møtte Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis under befaring ved grenseområdet. Hun sa da at Hellas er Europas «skjold» mot påtrykket fra migrantene.

Under møtet i Brussel onsdag forsvarte de 27 medlemslandene Hellas' linje overfor migrantene.

– Jeg har tillit til at greske myndigheter forholder seg til gresk og europeisk lov. Nå må vi vise Hellas vår fulle støtte. Men vi må også huske på at dette ikke er en tilfeldig humanitær krise, men en styrt handling av Tyrkia mot Europa. Hellas beskytter EU, sa Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer.

EU lovet tirsdag Aten 7 milliarder kroner til grensesikringstiltak. Halvparten av beløpet stilles til rådighet umiddelbart.

Under onsdagens møte stilte EUs medlemsland seg bak en felles erklæring der det heter at EU på det sterkeste avviser det som Unionen anser for å være tyrkisk bruk av migranter for å oppnå politiske mål.

– Situasjonen ved EUs ytre grense er uakseptabel, heter det i uttalelsen.

Tyrkia avviste senere onsdag anklagene om at landet driver «utpressing» mot EU ved å åpne grensen for migranter som vil til Europa.

– Vi har aldri sett på flyktninger som et redskap for politisk utpressing, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans talsmann Ibrahim Kalin på en pressekonferanse i Ankara.