På grensen mot EU utnytter Tyrkias president Erdogan flyktninger fra blant annet krigshandlingene i Syria, i et kynisk politisk spill.

På den greske siden av den samme grensen ønsker den høyrepopulistiske svenske politikeren Jimmie Åkesson ikke å være dårligere. Onsdag reiste han gjennom det grenseløse EU til Hellas for å dele ut løpesedler på engelsk:

«Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message».

Ubeskjedent signerer lederen for Sverigedemokratene (SD) brosjyrene med: «Svenska folket, Sverigedemokraterna», skriver avisen Expressen onsdag.

På spørsmål om han virkelig kan snakke på vegne av det svenske folket (SD fikk ved siste riksdagsvalg 15,5 prosent av stemmene), svarer Åkesson:

– Vi kan vel snakke for en stor del av det svenske folket.

Samme stunt i 2015

Han viser også til meningsmålinger, og mener det ikke er riktig at alle som har det vanskelig i verden skal få det bedre ved hjelp av svenske skattekroner.

Også under flyktningkrisen i 2015 gjorde SD det samme stuntet ved grensen, og Åkesson sier de vil gjøre hva de kan for at så få som mulig skal søke seg mot Sverige.

Hellas har lovet å stanse alle som ønsker å benytte seg av sin rett til å søke asyl og trygghet fra forfølgelse, og har brukt tåregass og andre maktmidler. Så langt har det blitt rapportert om at minst en flyktning skal ha blitt skutt.

Gresk politi tok onsdag i bruk tåregass og sjokkgranater for å drive vekk tusenvis av mennesker som har samlet seg rundt grenselandsbyen Kastanies ved grensa mot Tyrkia, skriver NTB.

Greske myndigheter publiserte også onsdag en video som angivelig viser en tyrkisk politimann som skyter en tåregassgranat mot det greske grensepolitiet.

Anklager fra Erdogan

Presset mot grensa har økt betydelig etter at Tyrkia fredag åpnet sin grense mot Europa, og titusenvis av mennesker har samlet seg for å prøve å ta seg gjennom grensegjerdet eller over grenseelva Evros.

Onsdag morgen strømmet et stort antall nye flyktninger og migranter til stedet, der gresk opprørspoliti har tatt oppstilling langs grensa.

Tirsdag opplyste greske myndigheter at Hellas siden lørdag har hindret over 26.000 mennesker i å ta seg inn i landet. I tillegg er 218 personer pågrepet.

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan beskyldte onsdag Europa for å «tråkke på» flyktningers rettigheter.

– Dersom europeiske land ønsker å finne en løsning på dette, må de støtte Tyrkias innsats for en politisk og humanitær løsning i Syria, sa Erdogan i en TV-tale.