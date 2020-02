Bloomberg åpner for å skrote taushetspliktavtaler

Avtalene hindrer kvinnene fra å snakke offentlig om tidligere søksmål mot den demokratiske presidentkandidaten på grunnlag av angivelig diskriminering eller seksuell trakassering.

Avtalene det er snakk om, ble inngått mellom kvinnene og Bloombergs selskap Bloomberg. Selskapet har ennå ikke hevet avtalene, men vil gjøre det hvis kvinnene tar kontakt og sier at det er det de ønsker.

Ifølge Bloomberg omhandler avtalene «kommentarer de sier jeg har kommet med».

Hans uttalelse fredag om at han er villig til å skrote minst tre avtaler, kommer etter en runde med krass kritikk.

– Ikke godt nok

Elizabeth Warren, som i likhet med Bloomberg kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat, kritiserte i denne ukens demokratiske debatt Bloomberg for avtalene. Bloombergs svar i debatten gjorde imidlertid ikke ting bedre for milliardæren. Han sa blant annet at kvinnene «ikke likte en spøk jeg fortalte».

Warren er heller ikke fornøyd med at Bloomberg åpner for å heve tre taushetspliktavtaler.

– Ikke godt nok, sier hun i en kommentar til nyheten.

– Michael Bloomberg bør heve alle avtaler, slik at alle kvinner som har fått munnkurv grunnet taushetspliktavtaler, kan stå fram og fortelle sin versjon av historien hva gjelder det Bloomberg har gjort, sier Warren.

– Kommentarer om graviditet

Den ene avtalen som Bloomberg åpner for å heve, er med en i dag 55 år gammel kvinne, melder AP.

Ifølge dokumenter fra søksmålet i 1995 som nyhetsbyrået har sett, anklaget kvinnen Bloomberg for å komme med en kommentar om at hun burde drepe barnet hun var gravid med. Han skal også ha kalt henne «nummer seksten» – angivelig en referanse til antall ansatte som var gravide.

Ifølge kvinnen ringte Bloomberg henne senere, ba om unnskyldning og sa det var en spøk. Bloomberg har avvist å ha sagt det 55-åringen hevder.