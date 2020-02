Bloomberg i skuddlinjen til de andre demokratene

Bloomberg hoppet over de første nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire og satser alt på massiv TV-reklameringen foran supertirsdagen 3. mars, når 14 delstater holder primærvalg.

Men de siste dagene har han måttet tåle økende kritikk for tidligere holdninger og kommentarer som hans motstandere kaller rasistiske eller kvinnefiendtlige.

Flere medier graver nå grundig i hans fortid, og New York Times meldte for eksempel at han i 1997 ble saksøkt for å ha bedt en ansatt ta abort da han fikk vite at hun var gravid, og klaget over mange gravide kvinner. Saken endte med forlik, uten at han innrømmet skyld.

De moderate føler seg truet

De moderate demokratene, som føler seg mest truet av Bloomberg, leder an i kritikken.

– Velgerne ser etter en kandidat som kan føre oss bort fra de dagene da det var akseptabelt å ha slike sexistiske eller diskriminerende holdninger, sa Pete Buttigieg til Fox News søndag.

Joe Biden sier til NBC at 60 millioner dollar kan kjøpe mye TV-reklame, men ikke viske bort tidligere uttalelser og holdninger. Han viste til Bloombergs politikk som New York-ordfører med å la politiet stoppe unge svarte og latinos uten grunn, og til at han ikke ville støtte Barack Obama i 2008.

Og Amy Klobuchar, som gjorde en uventet god figur i New Hampshire, anklaget overfor ABC Bloomberg for å gjemme seg bak radiobølgene med sin massive TV- og radioreklamering.

Men det er tegn til at Bloombergs strategi bærer frukt. En måling i Florida tydet på en knapp ledelse, en måling i Georgia viste ham likt med Bernie Sanders, og i Texas får han 10 prosent.

Jevn kamp

Kampen om den demokratiske nominasjonen er ellers uvanlig jevn etter at radikale Sanders inntok en knapp ledelse over moderate Buttigieg etter de to første valgene.

Men Iowa og New Hampshire er små stater, med et stort flertall hvite innbyggere. De neste to – Nevada og South Carolina – er langt mer mangfoldige, på samme måte som de fleste av de 14 delstatene som deretter gjør sine valg på den såkalte supertirsdagen 3. mars.

Både Klobuchar og Buttigieg strever med å få støtte fra afroamerikanere, som er en nøkkelvelgergruppe for Demokratene. For Biden, som leder blant de svarte, blir valget i South Carolina trolig et være eller ikke være siden de fleste av statens demokratiske velgere er svarte.

Da Klobuchar ble spurt om sin lave støtte blant afroamerikanerne, svarte hun at hun i motsetning til Bloomberg ikke har ubegrenset med penger til å gjøre seg mer kjent.

I Nevada, der det er en stor andel latino-velgere, viste en meningsmåling fredag at Sanders har en solid ledelse, 7 prosentpoeng foran Biden, med Buttigieg, Klobuchar, Elizabeth Warren og Tom Steyer likt et stykke bak.