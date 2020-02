Trump ler av demokratene

Under et valgkamparrangement i Colorado Springs torsdag kveld la han ikke skjul på hvor mye han frydet seg over Michael Bloombergs svake prestasjon i sin første debatt med de andre kandidatene, samtidig som han skrøt av sin egen opptreden i 2016.

– Jeg ble president på grunn av debattene fordi jeg, i motsetning til Mini-Mike, kunne svare på spørsmål, sa han.

Trumps selvtillit foran valget i november har vokst siden han ble frikjent i riksrettssaken mot ham, og i talen til det fullsatte auditoriet i Colorado fokuserte han på den dype splittelsen mellom de demokratiske kandidatene.

På samme måte som etter de tidligere demokratiske debattene holdt Trump et valgkampmøte i samme by. Han var i Las Vegas dagen etter debatten, og har ellers hatt valgkampmøter i Arizona og California.

Under et arrangement i Colorado torsdag trakk han også fram sin fortørnelse over at den sørkoreanske filmen «Parasite» vant Oscar for beste film, og spurte seg hvordan det kan ha seg at ikke en amerikansk film fikk æren.

– Vi har nok problemer med Sør-Korea som det er, med handel. Og så på toppen av alt så gir de dem prisen for årets beste film, sa han.

Parasite er den første utenlandske filmen som har vunnet Oscar for beste film, men Trump, som bygger sitt presidentskap på slagordet «Amerika først», ville heller hente tilbake amerikanske klassikere som «Gone With the Wind» eller «Sunset Boulevard».