Riksrett-vitne slår tilbake mot Trump

Oberstløytnant Alexander Vindman fikk fredag sparken fra USAs nasjonale sikkerhetsråd i det som er kalt en gjengjeldelseskampanje fra den amerikanske presidenten. I løpet av helgen har Trump forsvart sparkingen og langet ut mot Vindman i sosiale medier.

– Han var veldig ulydig, har Trump skrevet.

Nå slår Vindmans advokat tilbake.

– Mens verdens mektigste mann fortsetter sin skremselskampanje, mens for mange i politiske posisjoner fortsetter å være stille, fortsetter oberstløytnant Vindman sitt arbeid for landet som et dekorert og aktivt medlem av militæret , sier advokat David Pressman ifølge BBC.

(Saken fortsetter under)

Oberstløytnant Alexander Vindman er ferdig i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Også tvillingbroren hans har fått sparken. Foto: AP / NTB scanpix

Vindman var en av tjenestemennene i Trumps regjering som overhørte telefonsamtalen som var en del av kjernen i riksrettssaken. I samtalen ber Trump Ukrainas president om å etterforske hans politiske rival Joe Bidens sønn. I riksrettssaken vitnet Vindman mot Trump og sa at han mente samtalen var upassende.

Det er Trump ikke enig i.

– Jeg kjenner ham ikke, snakket aldri med ham eller møtte ham (tror jeg). Men han var veldig ulydig, gjenga innholdet i mine «perfekte» samtaler uriktig og fikk en fryktelig attest fra sin overordnede, mannen som han rapporterte til, som uttalte offentlig at Vindman hadde problemer med dømmekraften, å forholde seg til kommandolinjen og lekket informasjon. Med andre ord, UT, har han skrevet på Twitter.

Også USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, samt Vindmans tvillingbror har fått sparken etter at Trump ble frifunnet i riksrettssaken. Tvillingbroren, Jevgenij Vindman, jobbet også i det nasjonale sikkerhetsrådet.