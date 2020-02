Mandag 23. september blir Joshua (7) og Tylee (17) sist sett i Rexburg, Idaho. Åtte dager senere, tirsdag 1. oktober, inngår deres mor et leieforhold for en lagringsenhet i samme by.

Self Storage Plus i Rexburg avsluttet leieforholdet i januar da betalingene ikke ble godkjent og ga overvåkningsvideoene av Vallow til politiet. Da politiet gjorde søk i enheten, fant de flere barnegjenstander. Blant annet to tepper med bilder av henholdsvis Tylee og Joshua.

Ifølge lokalavisen East Idaho News ble det også funnet fotoalbum med bilder av Joshua og Tylee, en sekk med Joshuas initialer, sykler, en scooter, vinterklær og sportsutstyr.

– Det var urovekkende å se at det var barnas eiendeler som var i lagringsenheten, fortalte privatdetektiven Rich Robertson som ble hyret inn av barnas besteforeldre til amerikanske CBS News.

– Hvis de hadde forventet at barna skulle komme hjem snart, hvorfor ville de plassert alle de tingene i lagringsenheten? På den andre siden, hvis de ikke trodde barna ville komme hjem i det hele tatt, hvorfor da ta vare på det? spør Robertson seg.

Besøkte lageret ti ganger

46-årige Lori Vallow er sett alene på overvåkningskameraet til Self Storage Plus i Rexburg når hun underskriver leiekontrakten for forholdet. Hennes bror, Alexander Cox, er filmet gjentatte ganger mens han går inn og ut av lageret - både for å plassere og for å hente ting.

(Saken fortsetter under videoen.)

Fra 1. til 28. oktober blir lageret besøkt ni ganger. Deretter går det nesten en måned før det aller siste besøket den 24. november. Da er Lori og en annen mann ved lageret i omtrent fire minutter.

Lori Vallow og Chad Daybell er foreløpig ikke siktet i forbindelse med barna Joshua og Tylees forsvinning. Foto: Idaho Cold Cases

To dager senere oppsøker politiet Loris hjem i Rexburg for å se om 7-årige Joshua er der, etter anmodning fra familiemedlemmer som ikke hadde sett ham på flere måneder. Politiet ble fortalt av Lori og hennes nye ektemann, Chad Daybell, at Joshua hadde reist til Arizona for å bo med noen der. Det viste seg å være løgn.

Hverken Lori eller Chad meldte Joshua eller Tylee som savnet til politiet.

– Får ikke beskyttet barna

I lagringsenheten ble det også funnet en fotballdrakt med navnet Colby på ryggen. Dette er navnet til morens eldste sønn, Colby J. Ryan.

Han har publisert videodagbøker på Facebook der han kritiserer moren for å ikke ha overrakt barna til Rexburg-politiet. Han tror derimot ikke Lori kunne skadet dem ettersom hun ifølge ham «ville dødd for barna».

– Jeg får ikke gjort noe for å beskytte barna eller hjelpe dere til å forstå hva som skjer. Jeg føler meg ignorert, jeg er sint og jeg er så forvirret, forteller han til kameraet.