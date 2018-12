Dronning Elizabeth maner til respekt i sitt julebudskap

Til et Storbritannia som er mer delt enn på mange år, vil dronning Elizabeth i sin tradisjonelle tale 1. juledag be alle behandle hverandre med respekt.

Utdrag av talen ble lekket til pressen på julaften.

– Selv med de dypeste uenigheter, er det å behandle hverandre med respekt og som medmennesker alltid et godt første steg mot større forståelse, vil dronningen blant annet si.

Uten at det nevnes, blir dette av flere britiske medier tolket som en klar referanse til den bitre brexitstriden som nå rir Storbritannia. Folket er splittet, politiske partier er splittet, og debattene i Parlamentet har de siste ukene vært spesielt tøffe.

Nestekjærlighet

I sin juletale som hvert år samler britene foran TV-skjermene på ettermiddagen 1. juledag, vil dronningen i år også snakke om Jesus' budskap om nestekjærlighet:

– Jeg mener at budskapet om fred på Jorden og at alle skal vise hverandre velvilje, ikke er utdatert. Det trengs mer enn noen gang.

Dronningen snakker i talen også om betydningen av familie og vennskap, skriver Sky News.

Den britiske kongefamilien har bak seg et svært begivenhetsrikt år der høydepunktene har vært to bryllup og to fødsler. I mai giftet prins Harry seg med Meghan Markle og i oktober giftet prinsesse Beatrice seg med Jack Brooksbank. Begge brylluper fant sted i Windsor.

Dronningen har også fått to nye oldebarn. Prins William og Kate har fått sitt tredje barn, og Zara Philips ble også mor i 2018.

Tatt opp på Buckingham Palace

Dronningens juletale ble tatt opp på et julepyntet Buckingham Palace 12. desember, dagen etter at Theresa May utsatte avstemningen om brexitavtalen. Den skal nå stemmes over i januar.

På skrivepulten står et svart-hvitt-bilde tatt i 1949 av dronningen og hennes mann, prins Philip, som holder en noen måneder gammel prins Charles mellom seg.

Talen er den siste dronning Elizabeth holder til det britiske folk før Storbritannia forlater EU. Det skjer etter planen 29. mars neste år.