Dronningen besøkte Emma og andre pasienter

Dronning Sonja hadde med seg pepperkaker da hun dro på besøk til Ullevål sykehus i Oslo for å møte noen av dem som skal feire jul der.

Blant dem dronningen fikk møte, var pasient Emma Weiss-Hagen (15). Sammen lagde de julepynt.

Dronning Sonja har gjort det til en tradisjon med et førjulsbesøk. Hun var også på Barnesenteret for ti år siden og var med under åpningen i 1998.

Under besøket fredag var dronning Sonja også innom intensivavdelingen for nyfødte og barnekirurgisk avdeling.

Dagen ble avsluttet med en julesamling i leketerapirommet, der dronning Sonja fikk møte noen av barna som skal feire julen på sykehuset. De hygget seg med pepperkaker som dronningen hadde med.

