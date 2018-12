Dødstallet etter tsunami i Indonesia oppjustert

222 mennesker er bekreftet omkommet etter at en tsunami rammet Sundastredet i Indonesia lørdag. Norske Øystein Andersen måtte evakuere med familien.

Indonesiske myndigheter sier tsunamien trolig skyldtes undervannsskred etter et utbrudd i vulkanen Anak Krakatoa. Tsunamien traff strendene helt uten noe forhåndsvarsel, 24 minutter etter vulkanutbruddet.

I tillegg til dem som er registrert døde, er 843 personer skadd, melder de nasjonale krisehåndteringsmyndighetene. Minst 28 mennesker er savnet.

– Vi sammenstiller meldinger om at en tsunami har truffet Sundastredet, spesielt ved Serand, Pandeglang og Sør-Lampung, sier byråets talsmann Sutopo Purwo Nugroho til Metro TV søndag morgen.

Ni hoteller og hundrevis av hjem er ødelagt eller sterkt skadd i kystområdene, selv om tsunamien egentlig ikke var mer enn én meter høy.

- Problemet er at folk har en tendens til bygge alt så nær vannet, sier Gegar Prasetya, som er en av lederne av et forskningssenter for tsunamier.

Utenriksdepartementet melder at ingen nordmenn er savnet.

Konsert rammet

Video som er lagt ut på sosiale medier, viser at bølgen blant annet rammet en konsert på stranda da den feide i land i halv ti-tiden om kvelden lørdag.

Videoen viser rolig stemning blant flere hundre personer som hørte på, da bølgen kom bakfra og plutselig veltet hele scenen med instrumenter og popbandet som spilte, ut over publikum.

Bandet meldte senere at bassisten, gitaristen og en av scenearbeiderne hadde mistet livet, og at to andre bandmedlemmer og kona til et av dem, er savnet.

Se video fra konserten her: (saken fortsetter under videoen)

– Dødstallet vil øke



De hardest rammede områdene er Pandeglang-regionen på Java, som omfatter nasjonalparken Ujung Kulon og populære turiststrender. I byen Bandar Lampung sør på Sumatra måtte hundrevis av beboere søke tilflukt i guvernørens kontor.

Nødhjelp og tungt redningsutstyr fraktes nå til disse områdene, sier Nugroho i de nasjonale krisehåndteringsmyndighetene.

– Dødstallet vil sannsynligvis øke, sier han og viser til at redningsmannskaper ennå ikke har nådd fram til flere berørte områder.

Nordmann måtte evakuere

Norske Øystein Andersen måtte evakuere familien i all hast da tsunamien traff hotellet deres på Vest-Java.

– Jeg løp og banket på der kona og gutten min lå og sov. Da traff bølge nummer to hotellet vårt så hele bygningen ristet. Jeg kunne se bølgen gjennom vinduet, sier Andersen til NTB. Nordmannen er lokalt ansatt ved Norges ambassade i Jakarta og jobber med administrasjon og konsulær bistand

Store ødeleggelser

Utenfor hotellet ble Andersen møtt av store ødeleggelser. Båter ble skylt inn på land, biler var ødelagt og bygninger rasert. Han og familien fulgte etter lokale beboere som rømte opp i høyden og ble tatt vare på i landsbyer lenger oppe.

– Vi tenker å dra til storbyen etter dette, for det er ikke særlig hyggelig her, sier han. Noen timer før tsunamien inntraff, tok Andersen, som også er vulkanfotograf, bilder av vulkanutbruddet som utløste bølgene.

Så sent som I september i år omkom 832 mennesker i forbindelse med et jordskjelv og en tsunami i byen Palu og områdene rundt.

Legendarisk vulkan

Anak Krakatoa, som betyr Lille Krakatoa, oppsto under et utbrudd som en øy ut av havet for 90 år siden ved siden av den legendariske vulkanen Krakatoa, og har siden vært svært aktiv. I de siste årene har den vært under konstant overvåking.

Krakatoa hadde et av de kraftigste utbruddene noensinne i historien i 1883. Da ble en askesky kastet 20 kilometer opp i været, og eksplosjonene kunne høres helt til Australia og Mauritius, 4.500 kilometer unna. 36.000 mennesker mistet livet i det som er en av verdens verste naturkatastrofer.

Hele området ble lagt i mørke i to dager på grunn av den massive askeskyen, og støvet førte til spektakulære soloppganger og solnedganger over hele verden et helt år etterpå.