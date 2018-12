Marokkansk påtalemyndighet sier dobbeltdrapet var en terrorhandling

Mannen som er pågrepet for dobbeltdrapet på de to skandinaviske kvinnene, har bånd til en terrorgruppe, opplyser marokkansk påtalemyndighet.

Nyhetsbyrået AP siterer onsdag kveld en uttalelse fra påtalemyndigheten i Rabats kontor, som ikke navngir den aktuelle terrorgruppa.

Tre andre menn som er mistenkt for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24), er fortsatt på frifot, opplyser en kilde i Marokkos sikkerhetsapparat.

Statlig marokkansk fjernsyn melder samtidig at myndighetene nå behandler drapene som en terrorhandling. Lokale medier rapporterer at de mistenkte angivelig har bånd til den ytterliggående islamistgruppa IS, men det er ikke bekreftet av myndighetene.

De to kvinnene ble funnet brutalt drept nær byen Imlil i Atlasfjellene mandag. Den ene av de fire mistenkte ble pågrepet i Marrakech tirsdag.

VG var det første norske mediet som meldte om den antatte terrortilknytningen. Det er ventet at marokkansk politi vil gå ut med mer offisiell informasjon om dette senere onsdag kveld, skriver avisa.

Fakta om drapene i Marokko: * Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. De hadde kuttskader på halsen. * Fire menn er mistenkt for drapene. Én av dem ble pågrepet i Marrakech tirsdag. * Onsdag bekrefter marokkansk påtalemyndighet at den pågrepne har bånd til en ikke navngitt terrorgruppe, og myndighetene etterforsker dobbeltdrapet som en terrorhandling. * To andre menn som ble pågrepet tirsdag, ble løslatt etter avhør, får VG opplyst. * Ifølge lokale medier campet de mistenkte i nærheten av kvinnene, men forlot området få timer før de drepte ble funnet. * Imlil ligger 70 kilometer sør for Marrakech og er ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, som med sine 4.167 meter er det høyeste i Nord-Afrika. * Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. (Kilder: VG, AP, AFP, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til personen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.

