Bistandsadvokat: – Familien er i dyp sorg

Familien til Maren Ueland (28) som ble drept i Marokko, er i dyp sorg, forteller familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

– De er selvfølgelig i dyp sorg. Min rolle er å ivareta Maren Uelands mor og familien, sier Paulsen til NTB.

Han forteller at han ble ringt opp av rådmann Trygve Apeland i Time kommune tirsdag ettermiddag. Rådmannen fortalte at han hadde fanget opp at Uelands mor ønsket ham som bistandsadvokat i saken. Han fikk oppdraget i 14-15-tiden og fikk bekreftet oppdraget av Jæren tingrett senere på ettermiddagen.

Bakgrunn: Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) drept i Marokko

– Jeg har snakket med mor til avdøde. Hun har bedt meg forsøke å forholde meg til mediene, politiet og påtalemyndigheten, slik at hun slipper å måtte gjøre det selv. Jeg kjenner henne fra tidligere, og hun er takknemlig for at jeg kan påta meg dette oppdraget, sier Paulsen.

– Selv forsøker hun å ta seg av sine øvrige barn og familien for øvrig og konsentrerer seg om det. Min rolle i denne saken blir å forsøke å skjerme henne og familien. Jeg har lovet henne å forsøke å få informasjon om saken fra både mediene og politiet og informere henne, sier bistandsadvokaten.

Aktuelt: Dansk UD advarer mot å gå tur uten guide i Marokkos fjellområder