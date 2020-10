Sist fredag gjorde Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) helomvending om fluorforbudet. Årsaken er at testutstyret ikke blir klart i tide til sesongåpningen i slutten av november.

Det får nestleder Miljøpartiet De Grønne, Kriss Rokkan Iversen, til å reagere.

– Dette gir jo alle sportsteam rett til å fortsette å forgifte egne utøvere, smørerne, tilskuerne og naturen. Det er uforståelig for meg, sier hun til TV 2.

– Det må gå an å gå på ski uten å forgifte seg selv og naturen

MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen har lite til overs for at fluorforbudet blir utsatt. Foto: NTB

MDG-nestlederen mener argumentet om at manglende testutstyr kunne ført til juks, ikke har noe å si.

– Det må gå an å gå på ski uten å forgifte seg selv og naturen, og toppidretten har en viktig rolle i å gå foran som et godt eksempel, sier Rokkan Iversen til TV 2.

Tilbake i november 2019 bestemte FIS at all fluorholdig smøring skulle bli forbudt fra og med kommende sesong. Forbudet ble bestemt på grunn av hensyn til klimaet og smørernes helse og arbeidsmiljø.

– Den eneste riktige løsningen

Skismørere verden over har uttrykt bekymring for forbudet. Tidligere i høst kvittet smøresjef for det norske skiskytterlandslaget, Tobias Fenne, seg med fluorprodukter for flere millioner kroner, ifølge NRK.

Etter helomvendingen fra FIS og IBU, puster Fenne lettet ut.

– Slik situasjonen ble, var dette den eneste logiske løsningen. Det er så mange usikre momenter ved fluortesting og så mye som ikke er i orden, at det ville ikke vært forsvarlig å innføre forbudet denne sesongen, sier Fenre til NTB.

Flere profiler i skiskytter- og langrennsmiljøet har vært svært skeptiske til forbudet, og har ment at det vil være lett å jukse så lenge ikke testsystemene er gode nok.

Therese Johaug har vært kritisk til forbudet , og den svenske tidligere svenske langrennsløperen, nåværende ekspert for SVT, Anders Blomquist, har gått så langt å antyde at dette kan bli større enn doping.

– Jeg tror mange kommer til å forsøke å lure systemet, sa Blomquist til Expressen tidligere i høst.