Fluorkaoset: Smøreteamene får ikke bestilt inn testutstyr før sesongen er over

Helgens melding om at en planlagt testsamling av det nye fluor-måleapparatet er utsatt, er nok et tilbakeslag for arbeidet med å få fluorforbudet ordentlig på plass til verdenscupstarten.

For smørerne var bekymringen der allerede. Og den har vært der en stund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har dårlig tid med å få på plass både et regelverk og et fungerende måleapparat.

Smøresjef for skiskytterlandslaget, Tobias Fenre, signaliserte søndag at teamet hans nå må gå sin egen vei og gjøre det de tror er riktig for å få skiene fluorfrie.

Det er også usikkert hvordan de skal få målt fluorverdien i skiene underveis i sesongen.

Unødvendig

«Fluorpistolen» som det nå jobbes på høygir med å få helt i orden, blir nemlig forbeholdt arrangører den første perioden. Fenre forteller at han har fått signal fra IBU om at testutstyret kan bestilles først til våren.

– Det er altså etter at skisesongen er ferdig. Det er akkurat i denne perioden vi hadde trengt det. Etter sesongen er forhåpentligvis alt fluorfritt, så da har vi ikke det behovet. Vi trenger ikke å kjøpe den måleren, sa Fenre da NTB nylig møtte ham på samling i Holmenkollen.

Det begrunner han med at alle skiene de har brukt i konkurranser fram til nå, vil være byttet ut når man nærmer seg 2021/22-sesongen.

– Vi har en «turnover» på en hel skipark på cirka halvannet år. Det er ingen ski som er i bruk som er noe særlig eldre enn det. Så dette er jo forbigående, og det tenker jeg om hele prosessen: Alt dette kommer til å gå seg til og fungere etter hvert. Problemet er jo hvordan man jobber for å få til dette i starten.

Vil teste med full gass

Fenre føler seg ikke trygg på at den nyutviklede fluormåleren faktisk vil fungere og gi korrekte resultater. Men han varsler at de kommer til å teste den så nøye som mulig når de først får sjansen.

– Så fort vi får lov til å sette dette på prøve, så kommer vi til å gjøre det. Vi kommer ikke til å vente til vi sender løpere på start. For da skal vi være 100 prosent innenfor alt av regelverk.

– Vi kommer til å teste det med full gass når vi får mulighet, sette det ordentlig på prøve og være veldig åpne med dem (IBU) om hva vi har gjort, hva vi tester, hvordan vi har lagt opp testene og hvilke resultater vi får. Og viser det seg at testene er for dårlige, for eksempel at de ikke gir konsekvente svar eller gir grønt lys på ting vi vet er smurt med fluor, så må vi bare fortsette å jobbe, sier smøresjefen engasjert.

Etterlyser informasjon

Fenre har helt siden FIS vedtok forbudet mot fluorprodukter i november i fjor vært kritisk til tidsaspektet i prosessen. Og han savner fortsatt informasjon fra de internasjonale forbundene.

– De har vært veldig restriktive med informasjon overfor oss. Vi har aktivt søkt informasjon og bedt om å få bidra med kunnskap for å kunne utvikle dette systemet til å bli så bra som mulig. Men de er nok bevisst sparsommelige med informasjonen for ikke å forfordele noen nasjoner, sier Fenre.

For han og de andre norske smørerne består mye av jobben framover i å rense smøretraileren, behandle skiene og finne de beste fluorfrie produktene.

– Totalt sett er jeg helt sikker på at dette kommer til å løse seg. Men jeg mener at man har gått for fort fram, sier han.