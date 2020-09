Hollywood-stjerner vil spytte inn millioner i walisisk fotballklubb

Wrexham lever en alt annet enn glamorøs tilværelse på nivå fem i det engelske ligasystemet. Nå kan imidlertid klubben få et løft dersom skuespillerstjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney kommer i mål med sin plan om å kjøpe seg opp i klubben.

Utenlandske eiere er ikke noe nytt i engelsk fotball, men atskillig mer uvanlig er det at de har Hollywood-bakgrunn.

På egne nettsider bekrefter medlemseide Wrexham at det nå åpnes for at utenforstående kan kjøpe seg inn i klubben. Tidligere denne uken ble det gjennomført en avstemning i sakens anledning, og 97,5 prosent av de stemmeberettigede var positive.

Stjernenavn

Onsdag bekreftet i tillegg klubben at det er nettopp Reynolds og McElhenney som er på vei inn i manesjen.

«I løpet av kort tid kommer Mr. McElhenney og Mr. Reynolds til å legge fram sine visjoner for Wrexham AFC og et forslag medlemmene kan stemme over», heter det i en uttalelse.

Rob McElhenney er skuespiller, regissør og produsent. Han er best kjent som skaper av «It’s Always Sunny in Philadelphia».

Ryan Reynolds er kjent fra en rekke TV-serier og har tidligere vært gift med popsangeren Alanis Morissette og filmstjernen Scarlett Johansson. Han spilte blant annet hovedrollen i superheltfilmen «Deadpool».

Har vært på nivå to

For å løfte Wrexham til toppen kan det kanskje bli behov for en dose superkrefter. Den walisiske klubben har som best vært oppe på andre nivå i engelsk fotball, men det er 40 år siden.

Forrige sesong endte klubben på 19.-plass på nivå fem, den laveste nasjonale divisjonen i England.