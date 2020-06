Pamela Anderson avslører sannheten om det korte ekteskapet

Pamela Anderson (52) og Jon Peters (75) møttes for første gang på 80-tallet, og i januar i år bekreftet Andersons talsmann til People at de hadde giftet seg.

Kjærligheten tok imidlertid fort slutt, og tolv dager senere sa Anderson i en uttalelse til The Hollywood Reporter at de hadde gått fra hverandre.

På denne tiden hadde de ikke signert ekteskapspapirene enda, og derfor måtte de heller aldri søke om skilsmisse.

– Vi ville være veldig takknemlige for deres støtte mens vi tilbringer litt tid fra hverandre for å revurdere hva vi vil ha fra livet og fra hverandre. Vi har bestemt oss for å utsette formaliseringen av ekteskapet og stole på prosessen, sa hun til nettsiden.

Nekter for ekteskap

Selv om det kunne virke som Anderson bekreftet i uttalelsen at de hadde giftet seg, nekter hun for ekteskapet i et nyere intervju med New York Times.

– Jeg var ikke gift. Det var på en måte bare et lite øyeblikk. Et øyeblikk som kom og gikk, men det var ikke noe bryllup, ikke noe ekteskap, ingenting. Det er som om det aldri skjedde. Det høres bisarr ut. Men sånn er det, sier hun.

Da de giftet seg i januar skrev både norske og utenlandske aviser at de begge hadde vært gift fire ganger før, og at dette ekteskapet ble deres femte.

I intervjuet med New York Times sier «Baywatch»-stjernen at dette er feil.

– Folk tror at jeg har vært gift fem ganger. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har vært gift tre ganger, og det er det. Tre ekteskap. Jeg vet at det er mye, men det er færre enn fem, sier hun.

– Det er ikke noe som en gammel dust

Etter det kortvarige ekteskapet har Peters og Anderson fortalt to ganske forskjellige historier om hvorfor de slo opp.

Anderson hevdet at det var han som fridde til henne, men i februar sa Peters til Page Six at hun hadde fridd til ham over SMS, og at han hadde gått med på det.

– Jeg kastet alt jeg hadde i hendene for Pamela. Hun hadde nesten 200.000 dollar i gjeld og jeg betalte det for henne, også er dette takken jeg får. Det er ikke noe som en gammel dust, sa han og refererte til sin egen alder.

Pamela Andersons talsperson avviste senere disse anklagene til Fox News.

