– Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert

Med hvite brikker måtte Carlsen nøye seg med remis i møtet med Dubov i Eindhoven torsdag. Etterpå innrømmet 29-åringen at han havnet i trøbbel underveis og måtte konsentrere seg om å berge et halvpoeng.

Dubov var i etterkant klar på at han gikk for seier selv med svarte brikker. Den slags offensive innstilling føler han ikke at alle har i møte med den norske verdensmesteren.

– Han er en veldig sterk spiller. Jeg vet ikke, men jeg synes folk har en tendens til å overvurdere ham. Han er nok den beste spilleren i historien, men det betyr ikke at man ikke kan slå ham, sier russeren i et intervju publisert på arrangørens Twitter-konto.

– Han er åpenbart en briljant spiller, men det er også et faktum at ikke altfor mange prøver å slå ham. Særlig når han spiller med hvite brikker. Jeg prøvde, fortsatte Dubov.

Aktuelt: Carlsen avviser at han er tidenes største

– Spilte som en idiot

De to kjenner hverandre godt fra før. Dubov har tidligere vært brukt av Carlsen som sekundant i VM-sammenheng. Etter at torsdagens parti var over ble det vekslet noen ord ved brettet før de gikk hver til sitt.

På spørsmål om hva som ble sagt, sa Dubov:

– Vi følte begge at han spilte som en idiot, hvilket sannsynligvis er sant. Det kom vi til enighet om. Ingen av oss likte trekket hans springer til C4, men generelt sett er det et skarpt trekk.

Magnus Carlsen trakk også fram det nevnte trekker da han skulle forklare hvorfor han havnet i trøbbel. Nordmannen kalte det overfor TV 2 et «horribelt trekk».

Russisk rival: – Nivået til Carlsen er nesten umenneskelig

Møter verdens nest beste

Etter torsdagens remis-resultat står den norske verdensmesteren med 2,5 poeng etter fem partier i Wijk aan Zee-turneringen. Med det er han ett poeng bak teten. Wesley So og Alireza Firouzja topper listen så langt.

Fredag venter en ny vrien oppgave for Carlsen. Da møter verdensmesteren Fabiano Caruana med hvite brikker. Caruana ligger nærmest nordmannen på verdensrankingen.

Det skal spilles i alt 13 runder i Wijk aan Zee-turneringen.

Aktuelt: Carlsens sjakklubb inngår millionavtale med spillselskap