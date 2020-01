Rival om umenneskelig Carlsen: – Mest motivert av alle

Carlsen har radet opp turneringsseire det siste kalenderåret. To av dem kom i romjulen da han ble verdensmester både i hurtigsjakk og lynsjakk.

Verdensmesteren har vært sjakksportens største stjerne i en årrekke, men 2019-dominansen har likevel fått både konkurrenter og eksperter til å heve øyenbrynene litt ekstra.

Tidligere verdensmester Vladimir Kramnik går langt i å antyde at 29-åringen fra Lommedalen er på et enda høyere nivå enn noen gang tidligere.

– Nivået på Carlsens konsentrasjon og motivasjon er nesten umenneskelig, sier han i et intervju med storavisen Times of India.

Egen motivasjon

Russiske Kramnik har innledet et besøk i India, der han i en periode skal undervise en gruppe sjakktalenter sammen med hviterussiske Boris Gelfand. 44-åringen trekker fram Carlsens sult etter nye triumfer som en viktig årsak til 2019-suksessen.

– Da jeg så han under VM i lynsjakk i Moskva, kanaliserte han all sin energi på å vinne turneringen. Jeg kan forsikre om at han var den mest motiverte av alle, sier Kramnik.

Carlsen tok sin tredje strake VM-tittel i lynsjakk og den femte i karrieren i Moskva. 29-åringen ble også verdensmester Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull fra Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

VM-seieren i hurtigsjakk var Carlsens første siden 2015.

Verdensmesteren gikk også til topps i blant annet Wijk aan Zee-turneringen, Shamkir Chess og Grenke Chess i løpet av fjoråret.

– Voldsomt motivert

Til tross for at nordmannen i øyeblikket regjerer sjakkverdenen, vil ikke Vladimir Kramnik uten videre be de indiske sjakktalentene han nå skal undervise følge Carlsen blindt.

– Det å være voldsomt motivert er Carlsens sterke side. Historien har samtidig vist at du kan gjøre det sterkt selv om du ikke har slike kvaliteter. Verken jeg eller Vishy Anand hadde det, men vi hadde våre kvaliteter som hjalp oss å vinne VM-tittelen, sier han til Times of India.

44-åringen råder kommende stjerner til å utvikle sin egen stil. I tillegg er det nødvendig å ha en liten porsjon flaks med seg på veien.

Skal forsvare seier

Et nytt sjakkår er i gang, og Magnus Carlsen har ingen planer om å hvile på laurbærene fra 2019. Fredag starter Wijk aan Zee-turneringen i Nederland, der nordmannen skal forsøke å forsvare fjorårets seier.

Carlsen har vunnet turneringen sju ganger tidligere og må finne seg i å være klar favoritt også denne gangen.

Senere i 2020 skal nordmannen forsvare sin VM-tittel i langsjakk. Hvem som blir motstander blir klart etter kandidatturneringen i russiske Jekaterinburg i mars-april.

