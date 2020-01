Carlsen avviser at han er tidenes største

Det er i et stort intervju med den britiske storavisen The Guardian at Carlsen setter ord på hvilken posisjon han gir seg selv i sjakkhistorien.

Nordmannen har vært verdensener i snart ti år, og ingen har kunnet vise til en høyere FIDE-rating enn han selv. Likevel peker 29-åringen på sin tidligere mentor Kasparov som tidenes beste spiller.

I det minste inntil videre.

– Kasparov hadde 20 uavbrutte år som nummer én i verden, sier Carlsen i intervjuet – og utdyper:

– Og jeg vil si at det i få av de årene var noen tvil om at han var den beste spilleren. Han må anses for å ha vært den beste i historien.

Like sulten

Deretter kommer det samtidig noe som ligner en innrømmelse. Carlsen går langt i å bekrefte at han med tid og stunder håper å overta læremesterens posisjon.

– Men jeg føler at tiden er på min side. Jeg er ikke 30 år ennå. Dersom jeg skulle ha vært ansett som tidenes beste som 30-åring, måtte jeg ha startet å dominere da jeg var ti, sier verdensmesteren.

Han er ikke redd for at motivasjonen skal svinne hen før han når Kasparovs høyder.

– For meg er det å gjenta suksess like tilfredsstillende som å oppnå den i første omgang. Og jeg er fortsatt sulten, sier 29-åringen.

Stor dominans

Carlsen dominerte sjakksporten i større grad enn noen gang i 2019. Nå er et nytt sjakkår i gang, og nordmannen har ingen planer om å hvile på laurbærene.

Lørdag starter Wijk aan Zee-turneringen i Nederland, der nordmannen skal forsøke å forsvare fjorårets seier.

Carlsen har vunnet turneringen sju ganger tidligere og må finne seg i å være klar favoritt også denne gangen.

Senere i 2020 skal nordmannen forsvare sin VM-tittel i langsjakk. Hvem som blir motstander blir klart etter kandidatturneringen i russiske Jekaterinburg i mars-april.

