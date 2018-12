Johaug gikk på en mental smell

Therese Johaug (30) forteller at hun har merket kjøret etter at hun til kom tilbake til langrennssirkuset. Det har tæret på det mentale.

Lørdag gikk hun sitt beste renn for sesongen under lørdagens 15 kilometer fri teknikk i verdenscuprennet på Beitostølen, men fortalte samtidig at comebacket hennes har tappet henne for krefter.

Hun har vunnet alt av distanserenn etter comebacket. Likevel har det ikke vært bare enkelt.

Johaug var sliten både før og etter rennene i Lillehammer sist helg.

– Jeg kjente at jeg var sliten og at dette var uvant. Det var godt å få hente seg litt inn igjen til denne helga. Jeg har kjent at disse ukene med åpningshelgene på Beitostølen og Kuusamo tok på. Jeg gikk på en liten mental smell rett før Lillehammer, og jeg måtte virkelig jobbe med meg selv under de løpene på Lillehammer for å vinne og holde på den luken jeg hadde der, sa Johaug etter lørdagens knockoutseier.

Summen

Til tross for at Johaug har vunnet alt, så har hun ikke sprudlet som vi vet at hun kan på sitt beste. Det gjorde hun lørdag. Da stemte det aller meste, og de nærmeste konkurrentene i form av Charlotte Kalla og Ingvild Flugstad Østberg ble hektet av med over minuttet.

Slik var ikke følelsen i Lillehammer.

– Jeg tror at det var summen av alt som gjorde at det ble mentalt tungt. Jeg ladet veldig opp til åpningshelga på Beitostølen, og jeg hadde en veldig drøm om å stå øverst. Så ble det Kuusamo og mange forventninger. Jeg lurte på om jeg ble ønsket velkommen, og jeg lurte på hvordan de andre løperne ville ta imot meg. Det var mange spørsmål. Og så fikk jeg til alt det der. Når du kommer hjem igjen da etter å ha lyktes, så senket jeg skuldrene og kjente virkelig hvor mye dette har kostet, sa en åpenhjertig Johaug.

Det beste

Fram til helgens renn har hun fått hentet seg inn igjen. Overskuddet er kommet tilbake.

– Dette var det beste skirennet jeg har gått så langt i år. Jeg kjente på en måte at både teknikk, ski og kropp fungerte veldig bra fra første stavtak.

Hun forteller at hun var på hytta på Sjusjøen til mandag, og så reiste hun hjem til Oslo og fikk gjort andre ting. Onsdag ettermiddag gikk turen opp til Beitostølen.

– Jeg fikk en teknikkøkt med Pål Gunnar (Mikkelsplass) på torsdagen. Jeg har egentlig ikke trent veldig mye. Det er bare blitt noen lette økter på ski, og jeg har gått litt i fjellterrenget. Jeg har merket at de ukene med konkurranseløyper på Beitostølen, Kuusamo og Lillehammer ikke har gitt mye muskulært overskudd.

I Oslo styrte hun med julegaver og fikk sendt ut dem. Hun var sammen med venninner og søster si.

– Jeg gjorde andre ting som ikke hadde med ski å gjøre, og jeg kjente at det var godt for både kropp og hode at ikke alt dreide seg om konkurranser og oppladningen til dem.

Søndag skal Therese Johaug ut å gå stafett for Norge på Beitostølen.

