Johaug forberedt på svenskefight ut sesongen

Therese Johaug (30) er ikke bekymret for det svenskene kaller et maktskifte i internasjonal kvinnelangrenn.

Lørdag vant 30-åringen fra Dalsbygda igjen på 10-kilometeren i fri teknikk i Lillehammer.

Sist helg vant hun klassiskløpet i Ruka.

Ved begge anledningene var det svensk i form av Ebba Andersson (21) og Charlotte Kalla (31) på plassene bak.

Lørdag var det ungjenta Andersson som ble nummer to. I Ruka var Kalla nest best.

Og i sprint har svenskene vist seg klart sterkest denne sesongen. Bredden i svensk kvinnelangrenn er blitt mer synlig.

Med Marit Bjørgen borte har svenskene spist inn mye av forspranget som norsk kvinnelangrenn har hatt i de siste sesongene.

– Det snakkes om et maktskifte fra norsk til svensk i kvinnelangrenn. Er det bekymringsfullt?

– Sverige har ikke hatt like god rekruttering som oss de senere årene, der har Norge vært i forkant. Dette går i bølgedaler, og plutselig dukker det opp en gjeng, og så kan det dabbe litt av igjen. Det er vanskelig å si hvorfor det skjer. Det går litt opp og ned, sa Johaug etter seieren på 10-kilometeren.

Den profilerte svenske langrennskommentatoren, Tomas Pettersson, sier til NRK det foregår et maktskifte på kvinnesiden i internasjonal langrenn.

– Uten Therese Johaug er Norge ille ute, sier han.

Imponert

Det er særlig Ebba Andersson som har slått til for fullt i denne sesongen. Johaug er imponert, men ikke direkte overrasket.

– Det er imponerende det hun presterer. Hun er ung og har tatt store steg denne sesongen. Men hun er også andreårs senior, og da jeg, Charlotte (Kalla), Ingvild (Flugstad Østberg) og Maiken (Caspersen Falla) var på samme alder så tok også vi store steg på kort tid. Det er slik når du er ung, og så tar du heller de små stegene etter hvert. Det er imponerende det hun får til, mente Johaug.

– Angrer du på at du har hjulpet svenskene på trening nå som du ser hvor gode de er blitt?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er nå det er moro å vinne skirenn. Det er artigere når du må kjempe for det enn når du er helt overlegen. Det er når det er tett at det er mest moro å vinne.

Tidlig

– Det er tidlig ennå, men blir det disse to du må kjempe mot i distanserenn?

– Ja, slik det har vært til nå så ser det slik ut, men så har du også Ingvild (Flugstad Østberg), Ragnhild (Haga) og Krista (Pärmäkoski) som kommer opp der bak. Vi vet at folk kommer i form til ulike tider. Det er mye som kan skje, og det er fortsatt to og en halv måned igjen til VM.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er forberedt på at svenskene vil gi de norske kamp i flere år framover.

– På sprint er Sverige klart best, og på distanse har de to som er i toppen og så er det et gap bak. Vi har nok flere som kjemper om topp 10-15 enn de har, men de har Ebba og Charlotte i toppen, og de kommer vi nok til å måtte kjempe med i flere år. Vi håper at det er flere enn Therese som matcher dem etter hvert, konkluderte trønderen på toppen av norsk kvinnelangrenn.

Charlotte Kalla går ut 2,5 sekunder foran Johaug i søndagens jaktstart i klassisk stil. Ebba Andersson har 14,3 sekunder opp til Kalla.