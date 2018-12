Ingvild Flugstad Østbergs tøffe valg: – Jeg fryktet reaksjoner

Ingvild Flugstad Østberg byttet skimerke fra Madshus til Fischer før sesongen.

LILLEHAMMER (ABC NYHETER): – Jeg synes det var et utrolig tøft valg, og den satt veldig langt inne, sier hun.

Flugstad Østberg har ny trener og smører denne sesongen, men 28-åringen har også byttet skimerke. Det ble et tøft valg for Flugstad Østberg, som har gått med Madshus siden hun var juniorløper.

Skiprodusenten Madshus holder til på Biri i Gjøvik kommune, hjemstedet til Flugstad Østberg.

Men selv om langrennsløperen fryktet reaksjoner, har de negative tilbakemeldingene uteblitt.

– Nei, jeg har ikke fått noen negative reaksjoner. Da har de i så fall ikke turt å si noe til meg. Men jeg har fryktet det, og har kjent veldig på det selv, sier Flugstad Østberg til ABC Nyheter.

Madshus erkjente selv at det var kjedelig å miste den olympiske mesteren.



- At en lokal løper av hennes kaliber blir borte er selvsagt vanvittig kjedelig for oss. Inne på huset er det mange som er lei seg, men vi føler at vi har gjort en bra jobb med Ingvild, sa markedssjef Per Wiik til Oppland Arbeiderblad da skimerke-byttet ble kjent i sommer.

– Litt vanskelig å ha kontroll



Flugstad Østberg forteller at samarbeidet med ny smører og nye ski har gått bra til nå. Men for profesjonelle løpere tar det tid å bygge opp en ny, komplett skipark.

Ingvild FLugstad Østberg forteller at det var tøft å vrake Madshus til fordel for Fischer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det har vært egentlig vært veldig positive svar foreløpig. Samarbeidet har startet bra. Det er litt vanskelig for meg å ha full kontroll på det når sesongen starter, i og med at vi ikke har fått gjort så mye jobb på det inn mot sesongen. Men jeg har vært veldig forberedt på det, og ikke vært veldig stressa. Hver helg blir læring.

Flugstad Østberg sier at hun håper å ha fått en grei oversikt over skiparken innen jul.

Hun forteller at hun er fornøyd med sesongstarten.

– Den har vært veldig bra. Egentlig bedre enn jeg hadde trodd. Jeg gikk to gode renn på Beitostølen. Sprinten i Kuusamo var ikke så bra, men 10-kilometeren er jeg fornøyd med.

Flugstad Østberg ble nummer to på begge distanseløpene på Beitostølen, kun slått av Therese Johaug. Under verdenscupåpningen i finske Kuusamo ble Gjøvik-løperen slått ut i kvartfinalen på sprinten, mens hun ble nummer fire på 10 kilometer klassisk.

På fredagens sprint på Lillehammer ble Flugstad Østberg slått ut i semifinalen.