«Den nye Bjørgen» imponerer ekspert: – Det største talentet på ti år

17 år gamle Helene Marie Fossesholm imponerte stort under langrennsåpningen på Beitostølen i helgen.

– Prestasjonene hennes var rett og slett veldig imponerende. Både lørdag og søndag går hun løp som ville plassert henne godt oppe på listene i verdenscupen, og hun går godt teknisk på ski i både skøyting og klassisk. Sistnevnte legger til rette for at hun kan gå fortere og fortere i takt med at kapasiteten blir bedre, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, til ABC Nyheter.

Skinstad har tidligere omtalt Fossesholm som «den nye Marit Bjørgen».

Fossesholm, som er født i 2001, er fra Vestfossen i Buskerud, og er inne i sin andre sesong som juniorløper.

Petter Skinstad er full av lovord om Helene Marie Fossesholm. Foto: Olof Andersson

Under den nasjonale åpningen på Beitostølen i helgen, ble Fossesholm nummer fem på 10 kilometer fri teknikk, 19 på sprinten og nummer elleve på 10 kilometer klassisk.

Sist sesong knuste Fossesholm sine jevnaldrende, og vant alle rennene i 17-årsklassen.

– Som skiløper vil jeg beskrive henne som offensiv og rå, men samtidig fremstår hun både rutinert og klok i måten hun går på, den unge alderen tatt i betraktning. Få løpere gikk bedre teknisk enn henne på Beitostølen i helga, og hun gjennomførte de tre konkurransene på en taktisk god måte, analyser Skinstad.

Nøktern landslagssjef: – Hun er junior



En annen junior som imponerte i helgen var 19 år gamle Kristine Stavås Skistad, som ble nummer to på sprinten. Landslagstrener Ole Morten Iversen gir uttrykk for at han kommer til å matche de to juniorene forsiktig.

Kristine Stavås Skistad imponerte stort under sprinten på Beitostølen i helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi får håpe at de fortsatt får hjelp til å skjønne at de er juniorer. De får helt sikkert sjansen etter hvert, sa Iversen til NTB søndag.

– Fossesholm må da vær god nok i en tropp til Lillehammer om to uker?

– Jo, men hun er junior. Jeg tipper hun sa at hovedmålet i år er junior-VM. Da må hun gjøre det hun kan for å være best mulig forberedt der. Jeg er ikke bekymret for at hun ikke får sine sjanser. Jeg er mer bekymret for at hun blir hausset opp for mye og at det blir for mye fokus på det. Det er spennende jenter som vi helt sikkert for stor glede av i framtida hvis vi er litt forsiktig med måten vi matcher dem på, påpeker Iversen.

Ingen av ungjentene var å se i troppen til helgens verdenscupåpning i finske Kuusamo, som ble presentert mandag.

– Fremtidig toppløper



Petter Skinstad mener at Fossesholm allerede er god nok til å gå i verdenscupen.

– Særlig tatt i betraktning at Norge har nasjonale kvoter både på Lillehammer og på Beitostølen. Hun har foreløpig et lite steg å gå før hun er bedre enn løperne som følger nærmest Johaug og Østberg, som Weng, Slind, Haga og Jacobsen. Mot slutten av sesongen håper og tror jeg hun får sjansen i verdencupen også i utlandet, og da er det konkurransene etter VM som peker seg ut, sier han.

Skinstad, som selv er langrennsløper og sønn av tidligere langrennssjef, Åge Skinstad, tror Fossesholm vil få en lysende karriere.

– Jeg vil si at Fossesholm er det største talentet på kvinnesiden på ti år, og at hun peker seg ut som en fremtidig toppløper i distanselangrenn.