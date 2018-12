Ekspert om langrennskometens inntog: – Det sier litt om nivået på sprint i Norge

Kristine Stavås Skistad presenterte seg for det norske folk med 2. plassen på Beitostølen under sesongåpningen. Langrennsekspert Petter Skinstad er imponert over 19-åringen, men kommer samtidig med et lite varsku.

LILLEHAMMER (ABC NYHETER): – Prestasjonene hennes så langt i sesongen er utrolig bra, og langt over det man kan forvente av en junior. Samtidig sier det dessverre en del om nivået på sprintsiden i Norge, da Skistad fortsatt har mye å gå på som langrennsløper med tanke på de beste i verden, sier Petter Skinstad, TV 2s langrennsekspert, til ABC Nyheter. Stavås Skistad har hatt en god start på sesongen. Hun ble nummer to på sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen, kun slått av Norges beste sprinter gjennom mange år, Maiken Caspersen Falla. Sist helg vant hun sprinten under norgescupen på Gålå. Stavås Skistad sier at det har blitt en del oppmerksomhet etter sprinten på Beitostølen. – Jeg har fokus på å bli en bedre skiløper, og prøver ikke å tenke så mye på det, sa hun til pressen torsdag. Finsk journalist: – Johaug kommer ikke til å få en varm velkomst LES SAKEN Utelukker ikke VM Langrennsjentene møtte pressen torsdag før helgens verdenscuprenn på Lillehammer. 19-åringen går fredag sitt andre renn i verdenscupen. Langrennsløper Kristine Stavås Skistad under pressemøtet torsdag før verdenscuprenenne på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix På spørsmål fra ABC Nyheter om VM i Seefeld i februar er et mål for henne denne sesongen, svarer Stavås Skistad følgende: – Kanskje, litt. – Hva forventer du av deg selv fredag? – Å være tøff, samt gjøre mitt beste. Det blir god læring, sier 19-åringen, som samtidig erkjenner at Lillehammer-løypa ikke er hennes favoritt. Stavås Skistad, som representerer Konnerud Idrettslag, tok sølv på sprinten under junior-VM sist vinter. Noen uker senere debuterte hun i verdenscupen på sprinten i Drammen. Da gikk hun ikke videre fra prologen. «Den nye Bjørgen» imponerer ekspert: – Det største talentet på ti år LES SAKEN – Norges Skiforbund gjør Skistad en bjørnetjeneste Petter Skinstad mener det er fortjent at 19-åringen får sjansen i verdenscupen, men han skulle helst sett Stavås Skistad på sprinten i Davos i stedet, som er om to uker. Petter Skinstad har ikke store forventninger til Kristine Stavås Skistad på fredagens sprint på Lillehammer. Foto: Olof Andersson – På Lillehammer er det minitour, og tatt i betraktning at verken sprintløypa eller de andre distansene passer Skistad spesielt godt, skulle jeg helst sett at de prioriterte andre løpere, påpeker TV 2-eksperten. Skinstad understreker at Stavås Skistad har prestert godt på Lillehammer i juniorklassen, men han forventer ikke all verden av rekruttlandslagsløperen fredag. – Traseen er tøff og ligner overhodet ikke på den som venter i VM eller junior-VM, og er nok ikke ideell for typer som Skistad. Hun kan bare overraske positivt, og om hun skulle ta seg videre til kvartfinalene og levere et godt heat der er jeg mer enn fornøyd på hennes vegne. Jeg mener Norges Skiforbund gjør Skistad en bjørnetjeneste ved å ta henne ut til Lillehammer, da jeg tror hun ville hatt mye bedre av å matche seg mot verdenseliten i ei lett og rask sprintløype. Når det er sagt, blir jeg ikke overrasket om hun tar seg helt til semifinalene heller, da hun er et sprinttalent av de sjeldne, sier Skinstad. Russlands landslagstrener måtte svare på dopingspørsmål LES SAKEN Østberg: – Hun har ekstreme ferdigheter Den mer meriterte og rutinerte skiløperen, Ingvild Flugstad Østberg, er full av lovord om Stavås Skistad. – Hun har et veldig høyt nivå. At hun får gå og vist seg frem i verdenscupen nå synes jeg er helt riktig. Men hun må få tid på seg. Det tar tid å stabilisere seg i verdenstoppen, sier hun til ABC Nyheter. Flugstad Østberg mener det er bra at unge løpere som Stavås Skistad hevder seg med de beste. – Det har vi godt av. Den hurtigheten og de ekstreme ferdighetene hun har vist klarer ikke jeg å matche, så man får seg et spark bak. Det er veldig positivt at det kommer opp noen nye løpere, det trenger vi, påpeker 28-åringen. Johaug utelukker ikke seg selv som ankerkvinne LES SAKEN